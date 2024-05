Meisterschaft kann sich am Kieselhumes entscheiden

Normalerweise haben Spitzenspiele zwischen dem Zweiten und dem Tabellenführer eine hohe sportliche Brisanz. Beim Gastspiel des 1. FSV Mainz 05, souveränen Tabellenführer der Frauen-Regionalliga Südwest, hält sich die sportliche Spannung in Grenzen, der vorsprung ist mit elf Zählern vier Spieltage vor Schluss zu groß als dass man ernsthaft noch glauben könnte, ein anderes Team wird Meister. Der Vorsprung ist sogar so groß, dass die Sonntaggäste des 1. FC Saarbrücken (14 Uhr, Stadion Kieselhumes) den Titel in Saarbrücken beim schärfsten Verfolger klarmachen können, wozu ihnen sogar ein Remis reichen würde. Und da fängt es an interessant zu werden, denn jubelnde Gäste wollen die FCS-Frauen auf keinen Fall nach dem Schlusspfiff auf dem eigenen Platz haben. Entsprechend ist die Vorgabe von Trainer Taifour Diane. "Wir wollen unser Heimspiel gewinnen, so wie wir fast alle Spiele zu Hause gewonnen haben. Dann könnten wir den Rückstand auf acht Punkte verkürzen und die Meisterschaft wäre weiter nicht entschieden. Und wir hätten selbst dafür gesorgt, dass sie nicht ausgerechnet bei uns Meister werden", sagte der FCS-Frauentrainer am Donnerstag. Dabei setzt er auf den Kader der letzten Wochen, Hannah Wünsche und Larissa Theil sind zwar im Training, werden aber wahrscheinlich nach langen verletzungspausen nicht eingesetzt. Für Anne Körner und Marie Steimer ist die Runde hingegen wegen Verletzungen vorbei.