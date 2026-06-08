Meisterschaft in letzter Minute

– Foto: Lorena Pietler

Die SG 74 Hannover gewinnt zum Saisonabschluss mit 2:1 beim TuS Garbsen und sichert sich damit die Meisterschaft der Bezirksliga Hannover Staffel 2. Die Entscheidung fällt erst in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Die Gastgeber gingen in der 22. Minute durch Felix Beiser mit 1:0 in Führung und nahmen diesen Vorsprung auch mit in die Halbzeitpause. Erst nach einer Stunde gelang der SG 74 der Ausgleich. Jannik Wolters traf in der 60. Minute zum 1:1.

Lange sah es nicht nach einem erfolgreichen Saisonabschluss für die SG 74 Hannover aus. Beim TuS Garbsen lag der Tabellenführer nach einem frühen Rückstand lange zurück und stand zwischenzeitlich vor einem Ergebnis, das im Meisterrennen teuer hätte werden können.

Mit jeder verstrichenen Minute rückte eine Punkteteilung näher. Doch tief in der Nachspielzeit fand die Saison für die Gäste doch noch ihr perfektes Ende. In der 90.+7 Minute erzielte der eingewechselte Tobias Leonard Kurz das 2:1 und ließ die SG 74 doch noch jubeln.

Mit dem Sieg beendet die SG 74 Hannover die Saison mit 75 Punkten. Da auch SV Ramlingen/Ehlershausen U23 IIsein Auswärtsspiel beim TSV Kirchrode mit 2:1 gewann, schließen beide Mannschaften die Spielzeit punktgleich ab. Dank des deutlich besseren Torverhältnisses sichert sich die SG 74 jedoch die Meisterschaft der Bezirksliga Hannover Staffel 2.

Der TuS Garbsen beendet die Saison nach der knappen Niederlage auf Rang sieben mit 50 Punkten.

TuS Garbsen – SG 74 Hannover 1:2

TuS Garbsen: Yannick Hanuschke, Mehmet Akcay, Luca Wiesberg, Emmanuel Opoku Boamah (65. Niklas Preuß), Felix Avila, Jan Rohde, Felix Beiser (71. Bennet Busse), Fjon Böttcher, Manuel-Jose Varela, Muhammed Akin Yalcinkaya, Marcel Rack - Trainer: Daniel Thomaschewski

SG 74 Hannover: Niklas Trapphagen, Moritz Hinkelmann, Clemens Stamm, Julien Maurice Dela Bursi, Adriano Tarakaj (66. Ben Waßmus), Maik-Carsten Geisler (72. Ben Rathje), Finn Hartmann (45. Gibril Ceesay), Nils-Simon Riebesell (59. Tobias Leonard Kurz), Jannik Wolters, Marvin Toleikis (59. Mio Bela Teubner), Aaron-Finn Diehm - Trainer: Lars Wolf - Trainer: Oliver Rothenburger

Schiedsrichter: Murat Kilinc

Tore: 1:0 Felix Beiser (22.), 1:1 Jannik Wolters (60.), 1:2 Tobias Leonard Kurz (90.+7)