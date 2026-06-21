Meisterschaft im Derby gesichert: Kastel 06 II holt den Titel

Kastel 06 II feiert die Meisterschaft in der C-Liga. – Foto: Kastel 06

Nach einer durchwachsenen Hinrunde drehte die zweite Mannschaft von Kastel 06 im Saisonendspurt richtig auf und sicherte sich den Meistertitel in der C-Liga. Torwart und zweiter Vorsitzender des Vereins, Iwan Tischenin, spricht über die Entwicklung seines jungen Teams, die Bedeutung erfahrener Führungsspieler und ein denkwürdiges Comeback in Unterzahl.

In der Hinrunde haben die Kasteler mit drei Niederlagen und drei Remis noch einige Punkte liegen lassen. "Das war einfach die Unerfahrenheit der Mannschaft. Im zweiten Saisonabschnitt haben wir dann Charakter gezeigt" erzählt Iwan Tischenin.

Die Mannschaft habe insgesamt einen jungen Kader mit vielen sehr jungen und guten Spielern, allerdings gebe es mit dem 47-jährigen Yuecel Karatas und Kapitän David Sanfilippo auch Spieler die Erfahrung mitbringen. "Die waren für die Jungen und Wilden ein wichtiger Ruhepol", sagt Tischenin. Stürmer Kian Yildiz kürte sich mit 31 Treffern nicht nur zum Torschützenkönig der Mannschaft, sondern der ganzen C-Liga. Nach der holprigen Hinrunde haben alle mitgezogen und gemeinsam den Titel erkämpft.

Unterstützung der Ersten

Mit ihrer Leistung in der zweiten Mannschaft haben sich einige Spieler, zum Beispiel Idris Chennaf, Joao Pedro Sousa Cardoso, Noureddine Hida und für Einsätze in der Ersten Mannschaft empfohlen.

"In der Ersten haben nach der Hinrunde verletzungsbedingt viele Spieler gefehlt, dann mussten die Jungs dort öfter mal aushelfen", erzählt Iwan Tischenin.

80 Minuten in Unterzahl

Ein entscheidendes Spiel sei das 4:4 gegen Gräselberg II gewesen. "Da haben wir fast 80 Minuten in Unterzahl gespielt", erinnert sich Tischenin. Zwischenzeitlich lag Kastel 06 II mit 2:4 zurück. In der Nachspielzeit sei es dem Team dann noch gelungen ein Remis zu erspielen. "Das war sehr wichtig. Das hat uns gezeigt, was wir alles schaffen können", sagt Iwan Tischenin.

Meisterschaft nach Derby sicher

Die Meisterschaft wurde dann im vorletzten Saisonspiel, einem Derby gegen den SV 1912 Kostheim, entschieden. Die Kasteler gewannen zu Hause mit 7:2. "Das war natürlich perfekt für uns", erzählt der Torwart und fügt hinzu: "Obwohl Montag war und viele am nächsten Tag arbeiten mussten, haben wir noch bis in die Nacht gefeiert".

Trainerwechsel zur nächsten Saison

Mit Brice Weinbeck und Oliver Schüttler verlässt das aktuelle Trainergespann den Verein. Den Trainerposten übernimmt Jose Luis Öz, der aus dem Berliner Raum hergezogen ist. Im Kader sind derzeit keine Änderungen geplant.