Meisterschaft greifbar: TSG Balingen II triumphiert in Tuttlingen

---

Die TSG Balingen II hat mit einer imposanten Vorstellung beim SC 04 Tuttlingen einen riesigen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Von Beginn an agierten die Gäste mit einer Entschlossenheit. Bereits nach wenigen Augenblicken spiegelte sich diese Überlegenheit im Ergebnis wider. Die Torfolge eröffnete Samuel Schneider in der 3. Minute mit dem 0:1. Balingen kontrollierte das Geschehen fortan nach Belieben und legte noch vor dem Seitenwechsel nach: 0:2 durch Christos Thomaidis in der 38. Minute.

Auch im zweiten Spielabschnitt blieb der Tabellenführer hungrig und ließ die Defensive der Tuttlinger immer wieder verzweifeln. In der 58. Minute erhöhte Mirhan Inan auf 0:3, bevor Noel Feher in der 77. Minute den 0:4-Endstand herstellte. Während der SC 04 Tuttlingen nach dieser deutlichen Niederlage mit 43 Punkten auf dem achten Tabellenplatz verharrt, thront die TSG mit nun 68 Zählern einsam an der Spitze. Der Vorsprung auf die SG Empfingen (60 Punkte) und den SV Zimmern (57 Punkte) ist ein massives Polster, das die Meisterschaft in greifbare Nähe rücken lässt.