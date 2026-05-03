Meisterschaft gesichert: FC Este 2012 feiert Bezirksliga-Rückkehr

Es ist vollbracht! Der FC Este 2012 feiert vorzeitig die Meisterschaft und den Bezirksliga-Aufstieg. Dahinter muss der VfL Maschen den nächsten Rückschlag hinnehmen, im Keller macht der Buchholzer FC II einen weiteren Schritt.

FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Dass wir dieses Jahr schon vorzeitig den Aufstieg feiern, hätte Anfang der Saison wohl niemand gedacht. Zum Spiel: Es war sicherlich nicht schön und fällt auch definitiv zu hoch aus. Wir waren ein bisschen verkrampft, haben unsere Chancen aber konsequenter genutzt. Vielleicht hatten wir auch das Quäntchen Glück, wenn du oben stehst.“

Der FC Este 2012 stellte in der Schlussphase des ersten Durchgangs die Zeichen auf Meisterschaft: Timon Kusch brachte die Moisburger in Führung (31.), Johann Leinweber legte mit dem Kopf nach einer Maintz-Flanke nach (45.+3). Schließlich tauschten die beiden Protagonisten des zweiten Treffers die Rollen, sodass Maintz den Deckel für Este draufmachte (75.). Ole-Christian Prüfer verschoss in der Nachspielzeit für Rosengarten noch einen Strafstoß (90.+3).

Scharmbecks Nico Cibis brachte zunächst seine SG in Führung (22.), avancierte nach dem Ausgleich von Till Voß (49.) aber mit einem Eigentor zum Unglücksraben (88.). Der TV Welle hätte sich damit über Big Points im Abstiegskampf gefreut, musste letztlich aber doch die Punkte teilen, weil Elias Scheinemann mit dem Ausgleich antwortete (90.).

Was geht da noch für den TSV Winsen/Luhe? Der Rückstand für die Luhestädter auf den Aufstiegsrelegationsplatz beträgt zwar sieben Zähler, doch bei einem ausstehenden Nachholspiel und dem finalen Showdown am letzten Spieltag gegen Luhdorf ist der TSV noch nicht abzuschreiben. Mit einem Dreierpack ebnete Dominik Alexander Zielke den Auswärtsserfolg in Holvede - im zweiten Abschnitt war die Begegnung lange aufgrund einer Verletzung eines Gastakteurs unterbrochen, was zu einer XXL-Nachspielzeit führte.

Mit dem zweiten Sieg in nur drei Tagen nähert sich der Buchholzer FC II nochmal dem rettenden Ufer. Die Gäste profitierten lange von einem Führungstreffer von Timo Klimov (25.), bis Maximilian Werner gegen die Schlussoffensive der Elstorfer den Deckel draufmachte (88:). In der Nachspielzeit erhöhte Mika Dannen zum 3:0-Endstand (90.+6).

Die Luft scheint raus zu sein beim VfL Maschen! Mit dem fünften sieglosen Spiel in Folge wird der zwischenzeitliche Tabellenerste wohl auch für die Aufstiegsrelegation nicht mehr in Frage kommen. Tjark Oelkers schädelte Heidenau in Führung (41.), in der Schlussphase machte Jan-Peter Gevers den Deckel drauf (81.).

Mit einem Dreierpack ebnete Nils Heitmann den Heimsieg für den TuS Fleestedt (19., 40., 59.). Schließlich gelang es der SG Salzhausen-Garlstorf aber doch ihre Formstärke unter Beweis zu stellen und zurück ins Spiel zu kommen. Nachdem Tim-Niclas Möller doppelt traf (73., 90.+5) entstand in der Nachspielzeit nochmal kurz Spannung. Salzhausen gelingt es letztlich aber nicht mehr, einen wichtigen Punkt im Kampf um den Ligaverbleib mit auf die Heimreise zu nehmen. TuS-Trainer Lennart Gögel über die Vereinskanäle: "Wir spielen eine überragende erste Halbzeit und müssen uns nur vorwerfen, das Ergebnis nicht wesentlich deutlicher gestalten zu haben. Kompliment für diese Performance! Bis zur 70. Minute haben wir alles im Griff, dann ist es ein unnötiges Foul und ein direkt verwandelter Freistoß, der SaGa hoffen lässt. Bis zur Schlussphase verpassen wir es immer wieder, den Deckel draufzumachen. Was in den Schlussminuten passiert, ist nach der dominanten Vorstellung davor kaum zu erklären. Salzhausen mit der Brechstange, lange Nachspielzeit - am Ende wäre alles andere als ein Heimsieg maximal bitter gewesen, aber wir müssen dafür noch ein, zwei Situationen überstehen. In dieser Phase hatten wir dann wieder das fehlende Spielglück vom Spiel in Winsen. Im Nachholspiel gegen Scharmbeck wollen wir insbesondere an die ersten 45 Minuten anknüpfen."