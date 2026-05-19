Meisterschaft entschieden: Der 28. Spieltag gibt Antworten

– Foto: SV Union Lohne

Der 28. Spieltag hat geliefert: Meisterjubel in Lohne, wichtige Punkte im Saisonendspurt und jede Menge Emotionen auf den Plätzen der Region. Während oben die letzten Zweifel beseitigt wurden, kämpfen andere weiter um einen versöhnlichen Saisonabschluss. Kurz gesagt: Ein Fußballsonntag, wie wir ihn lieben.

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Die Gäste erwischten in Freren den besseren Start und gingen bereits in der 11. Minute durch Henning Deters in Führung. Kurz darauf musste Deters verletzungsbedingt ausgewechselt werden, doch sein Vertreter Timo Kepplin fügte sich nahtlos ein. Der Joker erhöhte in der 37. Minute auf 2:0 und sorgte damit für eine komfortable Halbzeitführung des Teams von Trainer Jörg Husmann und Patrik Sackbrook. Nach dem Seitenwechsel bot sich der SG Freren die Chance zum Anschluss, doch Jan-Hendrik Wecks vergab einen Foulelfmeter. Stattdessen schlug Bad Bentheim erneut zu: Kepplin schnürte in der 63. Minute seinen Doppelpack und stellte auf 3:0. Die Gastgeber gaben sich dennoch nicht auf und verkürzten durch Christoph Ahrens in der 81. Minute auf 1:3. Wirklich spannend wurde die Partie allerdings nicht mehr. In der Nachspielzeit vergab Bad Bentheim zunächst einen Strafstoß, ehe Jonas Kotte den Ball wenig später doch noch zum 4:1-Endstand im Netz unterbrachte. ➡️ TORE Mit dem Auswärtssieg untermauert der SV Bad Bentheim seine starke Form der vergangenen Wochen. Aus den letzten fünf Spielen holte die Mannschaft zehn Punkte und arbeitet sich damit weiter an die obere Tabellenhälfte heran. Weiter geht es für den SV Bad Bentheim am 31. Mai mit einem Heimspiel gegen den VfL Weiße Elf Nordhorn. Die SG Freren empfängt am selben Tag den SV Concordia Emsbüren.

Die VfL Weiße Elf Nordhorn hat das Heimspiel gegen SV Olympia Laxten mit 3:0 gewonnen. Nach einer torlosen Anfangsphase brachte Joshua da Cunha die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel legte da Cunha mit seinem zweiten Treffer nach, ehe Robin Eylering den Endstand besorgte. Torschützen in Reihenfolge: 1:0 Joshua da Cunha (43.) 2:0 Joshua da Cunha (49.) 3:0 Robin Eylering (81.) Zum ausführlichen Spielbericht ( Hier klicken )

Die Sportfreunde Schwefingen haben ihre kleine Negativserie beendet und Borussia Neuenhaus mit 3:1 besiegt. Nach zuletzt drei Niederlagen überzeugte die Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit mit einer starken und konzentrierten Vorstellung. Bartling trifft erstmals, Schwefingen dominiert die erste Halbzeit Von Beginn an übernahmen die Gastgeber die Kontrolle und erspielten sich früh mehrere gute Möglichkeiten. In der 15. Minute fiel schließlich die verdiente Führung: Mattis Kellersmann brachte eine präzise Flanke vors Tor, Robert Bartling setzte sich am zweiten Pfosten durch und köpfte zum 1:0 ein. Für Bartling war es der erste Saisontreffer. Auch danach blieb Schwefingen das spielbestimmende Team. Zwar kam Borussia Neuenhaus immer wieder über Konter gefährlich vors Tor, doch Matthias Lake verhinderte mehrfach den Ausgleich. Auf der anderen Seite erhöhte Konstantin Burs in der 29. Minute nach Vorarbeit von Christoph-Dominik Winters auf 2:0. Kurz vor der Pause legten die Gastgeber nach: Chris Veltrup behauptete stark den Ball und bediente den völlig freistehenden Alexander Kuhl, der souverän zum 3:0 einschob (37.). Mit dieser verdienten Führung ging es in die Halbzeitpause. Chancenwucher nach der Pause Auch im zweiten Durchgang blieb Schwefingen die aktivere Mannschaft, ließ jedoch zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt. Sowohl Robert Bartling als auch Alexander Kuhl sprachen nach dem Spiel von einer schwachen Chancenverwertung in der zweiten Halbzeit. „Wir hätten dieses Spiel deutlich höher gewinnen müssen“, sagte Bartling nach Abpfiff. Trotz vieler Ballverluste und individueller Fehler sei der Sieg jedoch „hoch verdient“ gewesen. ➡️ Zu den Interviews In der Schlussphase vergab Justin Uso zunächst einen Foulelfmeter, den Neuenhaus-Keeper Jordy Blom parierte (82.). Im direkten Gegenzug gelang Marco Duchewitz schließlich der Ehrentreffer zum 3:1-Endstand. Trainer Daniel Vehring zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden, mahnte aber ebenfalls die Chancenverwertung an: „Wir haben heute verdient gewonnen, hätten unsere Chancen aber besser nutzen müssen.“ Für Schwefingen geht es nun ins spielfreie Pfingstwochenende, ehe am 31. Mai das letzte Auswärtsspiel der Saison bei Olympia Laxten ansteht.

Der ASV Altenlingen hat am 28. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3 eine deutliche 2:5-Heimniederlage gegen die U23 des SC Spelle-Venhaus kassiert. Nach einer insgesamt schwachen Vorstellung war der Erfolg der Gäste auch in dieser Höhe verdient, aus Sicht der Gastgeber hätte das Ergebnis sogar noch deutlicher ausfallen können. Die Speller Zweitvertretung erwischte den deutlich besseren Start. Bereits in der 7. Minute brachte Karsten Schneke die Gäste per Kopfball nach Vorarbeit von Timo Stapper in Führung. Altenlingen fand kaum Zugriff auf die Partie, während Spelle-Venhaus II weiter druckvoll blieb. In der 37. Minute erhöhte Tobias Bergmann nach Zuspiel von Jonas Wesenberg auf 2:0. Kurz nach dem Seitenwechsel bot sich dem ASV die große Chance auf den Anschluss. André Schnettberg scheiterte jedoch zunächst mit einem Foulelfmeter an Spelle-Keeper Johannes Schulten, der den Strafstoß parierte. Wenige Augenblicke später machte es Marcel Keuter besser und verkürzte nach Vorlage von Moritz Schmidt auf 1:2 (53.). Die Hoffnung auf eine Wende hielt allerdings nicht lange. Spelle antwortete prompt: Tobias Bergmann stellte nur fünf Minuten später den alten Abstand wieder her, ehe Michael Stapper in der 63. Minute sogar das 4:1 erzielte. Altenlingen wirkte in vielen Situationen unsortiert und bekam die gefährlichen Offensivaktionen der Gäste kaum in den Griff. Schnettberg verkürzte in der Schlussphase noch einmal auf 2:4 (78.), doch Nico Buss setzte mit seinem 20. Saisontor in der 87. Minute den Schlusspunkt zum 5:2-Endstand. Für Altenlingen war es bereits die fünfte Niederlage in der Rückserie. Gleichzeitig steht durch den Patzer des ASV nun auch fest, dass der SV Union Lohne vorzeitig Meister ist und in die Landesliga aufsteigt. Trotz zuletzt oft erfolgloser Duelle gegen den Nachbarn würdigt Altenlingen den verdienten Aufstieg der „Eisernen“ und verabschiedet sich mit Glückwünschen Richtung Lohne.

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Der VfL Emslage hat sich in einem intensiv geführten Landesliga-Duell mit 2:2 vom SV Veldhausen 07 getrennt. Nach einer starken ersten Halbzeit fühlte sich das Remis für die Gäste zwar etwas enttäuschend an, insgesamt ging die Punkteteilung nach einer umkämpften Partie jedoch in Ordnung. Die Mannschaft von Trainer Oliver Peters erwischte zunächst den besseren Start. Bereits in der 11. Minute brachte Jan Lakeberg den VfL nach Vorarbeit von Timo Lüken mit 1:0 in Führung. Emslage blieb griffig in den Zweikämpfen und legte in der 27. Minute nach, als Maximilian Grimm den Ball unglücklich ins eigene Tor lenkte. Mit der 2:0-Führung im Rücken schien Emslage das Spiel zunächst im Griff zu haben. Doch direkt nach Wiederbeginn meldete sich Veldhausen zurück. Henrik Stroers verkürzte in der 46. Minute auf 1:2 und brachte die Gastgeber damit zurück in die Partie. In der Folge entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel mit vielen intensiven, aber fairen Duellen. Einen weiteren Rückschlag musste Emslage in der 60. Minute hinnehmen, als Leonard Beneke nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah. In Überzahl erhöhte Veldhausen den Druck und kam schließlich in der 73. Minute durch ein Eigentor von Timo Lüken zum 2:2-Ausgleich. Trotz der späten Gegentore zeigte sich Emslage kämpferisch und hielt bis zum Schluss dagegen. Co-Kapitän Alexander Briegert betonte auf den sozialen Netzwerken des VfL Emslage vor allem die kämpferische Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben heute wieder alles gegeben. Die gesamte Mannschaft zeigte eine beeindruckende kämpferische Leistung.“ Auch mit Blick auf die schwierige Saison betonte Briegert den intakten Teamgeist: „Es ist nicht zu spüren, dass wir bereits als Absteiger feststehen. Wir haben weiterhin Spaß am Fußball und kämpfen in jedem Spiel.“ Das nächste Spiel bestreitet der VfL Emslage am 28. Mai um 19:30 Uhr an der Sportstätte Fullen. Gegner im letzten Heimspiel ist der SV Langen, der das Hinspiel mit 6:4 für sich entscheiden konnte.