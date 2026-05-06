Meisterschaft der SG DoRo

Zuschauer: 200

Bericht: SG Dornach/Roßbach holt mit 2:0 Sieg in Reisbach die Meisterschaft

Edenhofer und Knogl schießen die SG Dornach/Roßbach zum Aufstieg in die Kreisliga

Dornach: Nach acht Siegen ohne Gegentor reiste die SG Dornach/Roßbach am Sonntag nach Reisbach, um die Meisterschaft 3 Spieltage vor Saisonende zu feiern. Die SG Dornach/Roßbach ging mit der großen Chance ins Spiel, bereits mit einem Punkt die Meisterschaft perfekt zu machen und entsprechend selbstbewusst trat der Favorit auch auf. Doch der TV Reisbach, zuletzt etwas außer Form, hielt auf heimischem Rasen engagiert dagegen und machte es den Gästen lange schwer. TV Reisbach beschränkte sich auf ein Mittelfeldgeplänkel, und war auf Konter ausgerichtet. Die Angriffsreihe der SG Dornach/Roßbach war mit Kevin Wieser, für den verletzten Torjäger Armin Leitl, Florian Altmann und Fabian Knogl gut besetzt und die Reisbacher Stürmer hatte die Abwehr mit Routinier Armin Schickaneder, Marius Unholzer, Michael Damböck und Markus Salzberger im Griff.

Nach einer Viertelstunde kamen auf Seiten der SG Dornach/Roßbach mehr Offensivaktionen zustande und die Führung für die Spielgemeinschaft fiel schließlich nach einer Standardsituation: Ein Freistoß nahe der Eckfahne von Spielertrainer Patrick Edenhofer segelte direkt an Freund und Feind vorbei in den Strafraum und fand, ohne noch berührt zu werden, den Weg ins lange Eck zum 0:1. In der zweiten Halbzeit sorgte ein sehenswerter Angriff für die Entscheidung. Erst nach gut 70 Minuten erzielte Kapitän Fabian Knogl per Kopfball nach schöner Flanke von Valentin Aigner die Entscheidung. Ein präziser Diagonalball leitete den Angriff ein und die anschließende Flanke konnte Kapitän Fabian Knogl per Kopfball zum 0:2 vergolden. Nach dem Schlusspfiff konnten die Feierlichkeiten beginnen: Die SG Dornach/Roßbach krönt sich im ersten gemeinsamen Jahr verdient zum Meister und feiert den Aufstieg in die Kreisliga.

Große Freude herrschte nach dem Schlusspfiff beim Anhang der SG Dornach/Roßbach über die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga und das Feiern geht nach den beiden Heimspielen gegen Schönau und Johanniskirchen noch 2 Wochen weiter. Die SG Dornach/Rossbach führt das Feld der KK 4 Pfarrkirchen mit 61 Punkten an und ist mit 9 Punkten Vorsprung auf Oberdietfurt nicht mehr einzuholen. Die Abwehr um Ex- Bayernliga-Torhüter Andreas Rixinger: „Heute habe ich wenig halten müssen, aber der 9.Sieg ohne Gegentor in Folge freut mich schon sehr“ ist ein gut funktionierender Mannschaftsteil des Teams von Patrick Edenhofer und Armin Leitl. Das zeigt sich daran, dass sie bislang nur 15 Gegentore zugelassen hat. Nur dreimal-in Schönau, Oberdietfurt und zuhause gegen Massing- gab sich die SG Dornach/Roßbach bisher geschlagen. Überragend ist die Offensive der SG Dornach/Roßbach, denn die Stürmer Armin Leitl (21Treffer), Fabian Knogl (10 Treffer), Valentin Aigner(8 Treffer), Manuel Richter(7 Treffer) und Patrick Edenhofer mit 6 Treffern hatten einen großen Anteil an den insgesamt 68 erzielten Treffern.

Die offizielle Saisonabschlussfeier mit Meisterfeier findet am Samstag 23.5. in der FC-Stockschützenhalle in Dornach statt.

Reserve 1:2: Jonas Obermeier – Stefan Haufellner, Maximilian Pleintinger. SR Wolfgang Loth (TSV Neumarkt-Sankt Veit).

Foto1: Spielertrainer Patrick Edenhofer stärkt sich nach dem 1:0 Führungstreffer in der Trinkpause.

Foto2: Spielertainer Patrick Edenhofer und Spielertrainer und Torjäger Armin Leitl sind das erfolgreiche Trainerduo der SG Dornach/Roßbach

Foto3: Ein großer SG-Anhang wollte sich die Meisterschaftspremiere nicht entgehen lassen.

Foto4: Kapitän Fabian Knogl, der per Kopfball zum 0:2 traf feiert mit Freundin im Meistertrikot

Foto5: Der verletzten Spielertrainer und Torjäger Armin Leitl löscht den Durst mit Sekt