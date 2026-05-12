Meisterschaft bleibt heiß: Top-Trio der Liga im nächsten Fernduell

– Foto: MSV Pampow

In der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern steht der 26. Spieltag an und das offene Meisterschaftsrennen dominiert weiterhin das Geschehen. Spitzenreiter FC Mecklenburg Schwerin empfängt den kriselnden SV Warnemünde, während die ungeschlagenen direkten Verfolger 1. FC Neubrandenburg 04 (gegen den Rostocker FC) und der Malchower SV 90 (beim Penzliner SV) ihre Erfolgsserien in der Rückrunde zwingend ausbauen wollen. Im Tabellenkeller erhofft sich das Schlusslicht Güstrower SC 09 beim FC Förderkader Rene Schneider dringend benötigte Punkte für den Klassenerhalt. Abgerundet wird das Wochenende durch die Duelle zwischen dem MSV Pampow und dem SV Pastow, dem FSV Bentwisch gegen den SV Hafen Rostock 1961 sowie dem formstarken FC Schönberg 95 gegen den schwächelnden FSV Kühlungsborn.

Morgen, 18:30 Uhr Penzliner SV Penzliner SV Malchower SV 90 Malchower SV 18:30 PUSH

Der Tabellendritte Malchower SV 90 geht nach zuletzt vier Siegen in Folge mit großem Selbstvertrauen in diese Auswärtspartie, um im Meisterschaftsrennen weiterhin Druck auf die Spitze auszuüben. Zuletzt feierte das Team von Trainer Sven Lange einen knappen Zu-Null-Erfolg über den MSV Pampow, während sich der neuntplatzierte Penzliner SV in einem wilden Schlagabtausch erst spät gegen den FSV Kühlungsborn behauptete. Nachdem die Malchower das Hinspiel gegen die Elf von Henry Stamm deutlich mit fünf Toren Unterschied dominiert hatten, wollen die in der Rückrunde ungeschlagenen Gäste ihre Serie unbedingt fortsetzen. Für die Hausherren geht es vor allem emotional darum, sich nach dem jüngsten Spektakel im sicheren Mittelfeld zu stabilisieren und eine erneute Abreibung zu verhindern.

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Morgen, 19:30 Uhr MSV Pampow MSV Pampow SV Pastow SV Pastow 19:30 PUSH

Der auf Platz vier rangierende SV Pastow reist nach einem souveränen Heimsieg gegen den FC Förderkader Rene Schneider mit viel Rückenwind zum abstiegsbedrohten MSV Pampow. Die Mannschaft von Heiner Bittorf hatte im vergangenen Spiel eine frühe Zwei-Tore-Führung verwaltet und möchte diesen Schwung nun gegen den Tabellenvierzehnten mitnehmen. Die Gastgeber, trainiert von Peter Waack, mussten sich hingegen zuletzt dem Malchower SV 90 knapp geschlagen geben und ringen verzweifelt um jeden Punkt für den Klassenverbleib. Da das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison torlos endete, steht für die Heimmannschaft vor allem in der Offensive viel auf dem Spiel, um sich endlich neue Hoffnung im Keller zu verschaffen. ---

Für den Tabellenzweiten 1. FC Neubrandenburg 04 zählt im engen Kampf um den Titel nur ein Heimsieg gegen den dreizehntplatzierten Rostocker FC. Die Auswahl von Daniel Nawotke drehte an ihrem letzten Spieltag einen frühen Rückstand gegen den FSV Bentwisch noch in einen souveränen Sieg und untermauerte damit ihre starke Form. Die Gäste von Trainer Tobias Schulz konnten sich jedoch durch einen knappen Sieg gegen den SV Warnemünde befreien und weisen nun ein wichtiges Polster von vier Zählern auf die Abstiegsränge auf. Dennoch gehen die formstarken Neubrandenburger als klare Favoriten in die Partie, zumal sie das Hinspiel gegen die Truppe des damaligen Trainers Andreas Waschk nach früher Führung bereits deutlich für sich entschieden hatten. ---

Fr., 15.05.2026, 19:30 Uhr FSV Bentwisch Bentwisch SV Hafen Rostock 1961 SV Hafen 19:30 PUSH

Der Tabellensechste FSV Bentwisch möchte vor heimischer Kulisse gegen den zwölftplatzierten SV Hafen Rostock 1961 wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Die Mannschaft von Anton Müller musste sich zuletzt trotz eigener Führung dem 1. FC Neubrandenburg 04 beugen und sucht nach defensiver Stabilität. Für die Gäste unter Enrico Neitzel reichte es nach einem Rückstand im vorherigen Spiel gegen die Reserve des Greifswalder FC II immerhin noch zu einem umkämpften Unentschieden. Das Hinspiel entschieden die Hausherren recht ungefährdet für sich, weshalb die Rostocker nun auf Wiedergutmachung drängen, um sich im brisanten Abstiegskampf wichtige Zähler zu sichern. ---

Als Spitzenreiter geht der FC Mecklenburg Schwerin mit breiter Brust in das tabellarisch ungleiche Duell gegen den kriselnden Elftplatzierten SV Warnemünde. Das von André Sevecke trainierte Heimteam behauptete zuletzt im engen Aufeinandertreffen mit dem Güstrower SC 09 knapp die Oberhand und will seine Spitzenposition nun zwingend verteidigen. Die Gäste, betreut von Martin Schröder, kassierten gegen den Rostocker FC hingegen bereits die fünfte bittere Niederlage am Stück und stecken tief in einem negativen Strudel. Bereits im Hinspiel behielten die Schweriner durch einen frühen Treffer die Nerven, sodass der Druck auf den formschwachen Außenseiter aus Warnemünde immens hoch ist. ---

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider Förderkader Güstrower SC 09 Güstrower SC 15:00 PUSH

Der Tabellenachte FC Förderkader Rene Schneider empfängt das abgeschlagene Schlusslicht Güstrower SC 09 in einem für beide Seiten enorm richtungsweisenden Spiel. Die Hausherren unter Marcel Jankowski mussten gegen den SV Pastow ihre dritte Niederlage in Folge hinnehmen und streben vor eigenem Publikum nach einem erlösenden Erfolgserlebnis. Auch die Gäste um Trainer Tom Hagemann stehen gehörig unter Druck, nachdem sie zuletzt dem Spitzenreiter FC Mecklenburg Schwerin nur denkbar knapp unterlagen und weiterhin am Tabellenende festkleben. Im Hinspiel sicherte sich der Förderkader nach mehrfachem Rückstand noch den emotionalen Sieg gegen das damalige Team von Jörg Rutkowski, weshalb die Güstrower nun alles daransetzen werden, sich für diese Pleite zu revanchieren. ---

So., 17.05.2026, 14:00 Uhr FC Schönberg 95 FC Schönberg FSV Kühlungsborn Kühlungsborn 14:00 PUSH