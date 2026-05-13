Meisterschaft bleibt heiß: Top-Trio der Liga im nächsten Fernduell

Die Kreisliga Mitte-Nord liefert weiter Stoff für ein Fußball-Drehbuch irgendwo zwischen Nervenschlacht und Dorfplatz-Romantik. Während Raspo Lathen am Mittwochabend in Lorup vorlegen will, hofft auch der SV Flechum in Papenburg auf Big Points im Aufstiegskampf. Und der FC Wesuwe? Der schaut erstmal zu und greift erst am Sonntag wieder selbst ins Geschehen ein.

Mittwochabend, Flutlicht, Nachholspiel, viel mehr Kreisliga geht kaum. Wenn der SV Raspo Lathen um 19.30 Uhr beim SV Blau-Weiß Lorup am Middelweg antritt, steht nicht weniger als die Tabellenführung auf dem Prüfstand.

Doch in Lorup wartet eine Aufgabe, die alles andere als gemütlich werden dürfte. Die Blau-Weißen mischen mit 41 Punkten selbst noch oben mit und gehören zu den unangenehmen Gegnern dieser Liga. Gerade zuhause entwickelt Lorup regelmäßig die berühmte „Middelweg-Mentalität“: viel Kampf, viel Leidenschaft und selten ein Abend für Schönspieler.

Die Mannschaft von Trainer Maik von Lintel reist mit breiter Brust an. Der jüngste 2:1-Erfolg gegen den SV Esterwegen war nicht nur sportlich wichtig, sondern fühlte sich für Raspo fast schon nach einem kleinen Meisterstück an. Mit 47 Punkten und einem starken Torverhältnis von +28 rangiert Lathen aktuell ganz oben, punktgleich mit dem FC Wesuwe, aber deutlich besserer Tordifferenz.

Im Fokus stehen dabei auch die Offensivreihen beider Teams. Lathen lebt in dieser Saison immer wieder von seiner gefährlichen Angriffsachse um Torjäger Dominic Dickmann, während Lorup offensiv ebenfalls regelmäßig Nadelstiche setzt und sich mit starken Ergebnissen im erweiterten Titelrennen gehalten hat.

Flechum unter Druck - Papenburg kämpft ums Überleben

Nur eine halbe Stunde später rollt auch in Papenburg der Ball. Um 20 Uhr empfängt die DJK Eintracht Papenburg den SV Flechum zum Nachholspiel des 16. Spieltags.

Die Ausgangslage ist klar: Flechum darf sich im Aufstiegskampf praktisch keinen Ausrutscher erlauben. Mit 45 Punkten liegt die Mannschaft aktuell nur knapp hinter Lathen und Wesuwe. Jeder Punktverlust könnte in dieser Phase der Saison doppelt wehtun, besonders, weil die Konkurrenz derzeit kaum Schwäche zeigt.

Doch auch die Gastgeber stehen massiv unter Druck. Die DJK Eintracht Papenburg steckt mitten im Kampf um den Klassenerhalt und benötigt selbst dringend Zähler. Gerade solche Spiele entwickeln oft ihren ganz eigenen Charakter: oben gegen unten, Aufstieg gegen Abstieg, Euphorie gegen Existenzkampf. Und genau das macht diese Nachholpartie so gefährlich für Flechum.

Für Papenburg zählt inzwischen jeder Punkt, während Flechum im Titelrennen keinen Boden verlieren darf. Viel mehr Spannung passt kaum in einen Mittwochabend der Kreisliga Mitte-Nord.

Wesuwe schaut erstmal zu

Besonders spannend: Der FC Wesuwe greift an diesem Mittwoch noch gar nicht ins Geschehen ein. Der Tabellenzweite mit ebenfalls 47 Punkten ist erst am Sonntag bei der DJK Eintracht Papenburg gefordert.

Bis dahin darf Wesuwe zuschauen, rechnen und vermutlich alle fünf Minuten auf die Live-Tabelle schielen. Im Meisterrennen der Kreisliga Mitte-Nord bleibt damit alles angerichtet für das nächste Fernduell und für weitere Kapitel in einem Aufstiegskrimi, der aktuell mehr Wendungen hat als so manche Netflix-Serie.