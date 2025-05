Meisterschaft beim Lieblingsgegner? Spitzenspiel in Nordhorn

In der Landesliga Weser-Ems könnte sich bereits am heutigen Freitagabend die Titelfrage klären. Nordhorn will unbedingt Platz zwei sichern und könnte damit Holthausen-Biene auf dem Sofa zum Meister küren. Im Keller treffen die drei ärgsten Konkurrenten alle auf heimischen Rasen auf ihre Gegner..

Firrel ist schon gesichert und liegt aktuell auf dem zehnten Platz. Am Sonntag treffen die Grün-Weißen auf den SC Melle, der zuletzt fünf Siege in Serie feierte und in super Form ist. Der Tabellenvierte konnte auch das Hinspiel mit 2:1 gewinnen und wird den vierten Platz bestätigen wollen.

Papenburg hat noch zwei Punkte Vorsprung vor Nordhorn und vier hinter Biene. Eine Meisterschaft würde ein Wunder benötigen, doch man will sich alles offen halten. Die vergangenen direkten Duelle sprechen auch dafür. Fünf der letzten sechs direkten Duelle gingen an Papenburg. Auch das Hinspiel gewannen die Blau-Weißen mit 5:2 klar.

Mühlen holte nur zwei Siege aus den vergangenen sieben Partien und rutschte so ins Tabellenmittelfeld auf Rang sieben ab. Am heutigen Freitag kommt der Absteiger VfL Wildeshausen, gegen den man die vergangenen drei direkten Duelle alle gewann, ohne ein Gegentreffer zu kassieren.

In der vergangenen Woche konnte Leer gegen Firrel ein 2:2 holen, verlor dann aber am Donnerstag krachend mit 7:1 gegen Bad Bentheim, Nun geht es für den Tabellenletzten zum BV Garrel, der aus den vergangenen vier Partien zehn Punkte holte und auch das Hinspiel mit 9:1 klar gewann.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SC SF Niedersachsen Vechta SFN Vechta SV Bad Bentheim Bad Bentheim 15:00 PUSH

Bad Bentheim schoss sich am Donnerstag so richtig in Fahrt, doch gegen Vechta wird es ein anderes Spiel. Für die Hausherren, die auf Platz 13 liegen, geht es um enorm wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Im Kampf mit Dodesheide und Gesmold steht Vechta bisher am schlechtesten da, konnte aber das Hinspiel mit 3:1 für sich entscheiden.

Falls Papenburg gewinnt, könnte Holthausen-Biene spätestens am Sonntag die Meisterschaft klar machen. Dafür reist der Tabellenführer zum Lieblingsgegner nach Dinklage. Gegen die beste Abwehrreihe der Liga konnte Biene die vergangenen zehn direkten Duelle alle gewinnen! Dinklage ist allerdings in guter Form und feierte zuletzt drei Siege in Serie.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SSC Dodesheide Dodesheide FC Schüttorf 09 FC Schüttorf 15:00 PUSH

Dodesheide verlor zuletzt drei mal in Serie, muss jetzt aber wieder punkten, um die Klasse zu halten. Der Tabellenzwölfte trifft am Sonntag auf Schüttorf, die auf Rang acht stehen und das Hinspiel mit 3:1 für sich entscheiden konnten. Es geht um Big-Points für den SSC.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr Viktoria Gesmold Gesmold SV Bevern SV Bevern 15:00 live PUSH