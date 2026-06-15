Meisterschaft, Aufstieg und neues Kapitel beim OFK Beograd Stuttgart

Der OFK Beograd Stuttgart blickt auf eine außergewöhnliche Saison 2025/26 zurück. Nach 30 Spieltagen krönten sich die Blau-Weißen zum Meister der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen und sicherten sich damit den verdienten Aufstieg in die Bezirksliga. Mit einer beeindruckenden Offensive, großem Teamgeist und zahlreichen intensiven Spielen setzte sich die Mannschaft am Ende gegen starke Konkurrenz durch. Das 4:3 im Spitzenspiel gegen Türkspor Stuttgart erwies sich dabei als einer der entscheidenden Momente im Aufstiegskampf.
Die Mannschaft überzeugte während der gesamten Saison mit Konstanz, Mentalität und großer Geschlossenheit. Spieler, Trainerteam und Verantwortliche arbeiteten über Monate hinweg mit großem Einsatz auf das gemeinsame Ziel hin und wurden dafür am Saisonende mit der Meisterschaft belohnt. Der Aufstieg stellt einen historischen Erfolg für den Verein dar und ist das Ergebnis harter Arbeit und eines außergewöhnlichen Zusammenhalts innerhalb der Mannschaft.
Einen entscheidenden Anteil an diesem Erfolg hatten Cheftrainer Ratko Milić und Co-Trainer Mihailo Stojanović. Trotz ihres jungen Alters von 31 beziehungsweise 27 Jahren nahmen beide ihre Aufgaben mit großer Professionalität und Verantwortung wahr. Als Tabellenführer über einen langen Zeitraum der Saison zu bestehen, stellte die Mannschaft Woche für Woche vor besondere Herausforderungen. Während Verfolger oft befreit aufspielen können, ist der Druck an der Spitze deutlich größer. Zudem war die Motivation bei den gegnerischen Mannschaften stets besonders hoch, dem Spitzenreiter OFK Beograd Stuttgart Punkte abzunehmen. Umso bemerkenswerter ist es, dass es dem Trainerteam gelang, die Mannschaft trotz des permanenten Erfolgsdrucks bis zum Saisonende auf Platz eins zu halten und den verdienten Aufstieg perfekt zu machen.
Nach dem erfolgreichen Aufstieg wird es zur neuen Saison Veränderungen an der Seitenlinie geben. Cheftrainer Ratko Milić wird sein Amt aus privaten Gründen niederlegen. Auch Co-Trainer Mihailo Stojanović wird seine Tätigkeit im Trainerteam beenden. Beide bleiben dem Verein jedoch erhalten und werden den Kader in der kommenden Bezirksliga-Saison weiterhin als Spieler verstärken.
Der Verein bedankt sich bei Ratko Milić und Mihailo Stojanović für ihren großen Einsatz und ihren maßgeblichen Anteil an einer der erfolgreichsten Spielzeiten der jüngeren Vereinsgeschichte.
Gleichzeitig richtet sich der Blick bereits auf die Zukunft. Mit Dejan Bogunović und Ilija Prodanović übernimmt ein bekanntes Duo die sportliche Verantwortung. Beide kennen den Verein bestens und waren bereits unter Bojan Nikolić und Saša Aleksić Teil des Trainerteams des OFK Beograd Stuttgart.
Dejan Bogunović, zuletzt beim FSV Waiblingen II tätig, bringt neben seiner langjährigen Erfahrung auch die offizielle Trainerlizenz mit. An seiner Seite wird Ilija Prodanović stehen, der als ehemaliger Spieler des OFK Beograd Stuttgart auf eine erfolgreiche Profikarriere zurückblicken kann. Der frühere Innenverteidiger spielte unter anderem in der Premijer Liga Bosnien und Herzegowinas und absolvierte zudem ein Länderspiel für die Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina. Mit seiner Erfahrung aus dem Profifußball und seiner Verbundenheit zum Verein soll er die Mannschaft gemeinsam mit Dejan Bogunović auf die Herausforderungen in der Bezirksliga vorbereiten.
Auch personell wird sich im Kader in den kommenden Wochen einiges verändern. Neben mehreren hochkarätigen Neuzugängen, mit denen sich der Verein gezielt für die Bezirksliga verstärken möchte, wird es auch einige schmerzhafte Abgänge geben.
Besonders hervorzuheben ist dabei der Wechsel von Top-Torjäger Nikola Laković. Nach einer herausragenden Saison und zahlreichen entscheidenden Treffern wird sich Laković dem Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen anschließen. Der OFK Beograd Stuttgart bedankt sich bei seinem Torjäger für seinen großen Anteil an der Meisterschaft und wünscht ihm für seine neue sportliche Herausforderung viel Erfolg.
Trotz einiger Veränderungen blickt der Verein voller Zuversicht auf die kommende Spielzeit. Mit einem neuen Trainerteam, frischem Personal und derselben Mentalität, die die Mannschaft zur Meisterschaft geführt hat, beginnt für den OFK Beograd Stuttgart ein neues Kapitel. Das Ziel wird es sein, sich in der Bezirksliga zu etablieren und die Erfolgsgeschichte des Vereins weiterzuschreiben.