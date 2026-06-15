Meisterschaft, Aufstieg und neues Kapitel beim OFK Beograd Stuttgart Beim Meister der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen und Aufsteiger in die Bezirksliga tut sich einiges. von pm · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Foto: OFK Beograd Stuttgart

Der OFK Beograd Stuttgart blickt auf eine außergewöhnliche Saison 2025/26 zurück. Nach 30 Spieltagen krönten sich die Blau-Weißen zum Meister der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen und sicherten sich damit den verdienten Aufstieg in die Bezirksliga. Mit einer beeindruckenden Offensive, großem Teamgeist und zahlreichen intensiven Spielen setzte sich die Mannschaft am Ende gegen starke Konkurrenz durch. Das 4:3 im Spitzenspiel gegen Türkspor Stuttgart erwies sich dabei als einer der entscheidenden Momente im Aufstiegskampf.

Die Mannschaft überzeugte während der gesamten Saison mit Konstanz, Mentalität und großer Geschlossenheit. Spieler, Trainerteam und Verantwortliche arbeiteten über Monate hinweg mit großem Einsatz auf das gemeinsame Ziel hin und wurden dafür am Saisonende mit der Meisterschaft belohnt. Der Aufstieg stellt einen historischen Erfolg für den Verein dar und ist das Ergebnis harter Arbeit und eines außergewöhnlichen Zusammenhalts innerhalb der Mannschaft. Einen entscheidenden Anteil an diesem Erfolg hatten Cheftrainer Ratko Milić und Co-Trainer Mihailo Stojanović. Trotz ihres jungen Alters von 31 beziehungsweise 27 Jahren nahmen beide ihre Aufgaben mit großer Professionalität und Verantwortung wahr. Als Tabellenführer über einen langen Zeitraum der Saison zu bestehen, stellte die Mannschaft Woche für Woche vor besondere Herausforderungen. Während Verfolger oft befreit aufspielen können, ist der Druck an der Spitze deutlich größer. Zudem war die Motivation bei den gegnerischen Mannschaften stets besonders hoch, dem Spitzenreiter OFK Beograd Stuttgart Punkte abzunehmen. Umso bemerkenswerter ist es, dass es dem Trainerteam gelang, die Mannschaft trotz des permanenten Erfolgsdrucks bis zum Saisonende auf Platz eins zu halten und den verdienten Aufstieg perfekt zu machen.

Nach dem erfolgreichen Aufstieg wird es zur neuen Saison Veränderungen an der Seitenlinie geben. Cheftrainer Ratko Milić wird sein Amt aus privaten Gründen niederlegen. Auch Co-Trainer Mihailo Stojanović wird seine Tätigkeit im Trainerteam beenden. Beide bleiben dem Verein jedoch erhalten und werden den Kader in der kommenden Bezirksliga-Saison weiterhin als Spieler verstärken. Der Verein bedankt sich bei Ratko Milić und Mihailo Stojanović für ihren großen Einsatz und ihren maßgeblichen Anteil an einer der erfolgreichsten Spielzeiten der jüngeren Vereinsgeschichte.