Meisterschaft adé? Neuer Coach schon da! Beim FSV 06 Eintracht Hildburghausen laufen die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren – auch wenn die Gegenwart aktuell noch von sportlicher Ernüchterung geprägt ist. von awh / FuPa Thüringen · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Eintracht-Präsident Dirk Drescher (links) und Sportlicher Leiter Johannes Schelhorn (links) begrüßen mit Thomas Schneyer einen neuen Trainer für die kommende Saison. – Foto: © Jens Hirschfeld

Im Rahmen des Heimspiels gegen den FC Barchfeld 02, das die Eintracht nach einer turbulenten Schlussphase mit 2:3 aus der Hand gab, präsentierte der Verein seinen neuen Trainer: Thomas Schneyer übernimmt zur neuen Spielzeit und tritt die Nachfolge von Dirk Forkel an, der gemeinsam mit Co-Trainer Alexander Bäßler am Saisonende verabschiedet wird.

Die Niederlage gegen Barchfeld war dabei sinnbildlich für die aktuelle Phase der Hildburghäuser. Nach einer Schwächeperiode im Jahr 2026 ist der Traum vom Staffelsieg verbunden mit einem möglichen Aufstieg in die Thüringenliga in weite Ferne gerückt. Zu konstant und formstark präsentiert sich die Konkurrenz – insbesondere Ohratal und Schweina-Gumpelstadt marschieren nahezu unaufhaltsam durch die Rückrunde. Vieles deutet darauf hin, dass der FSV auch in der kommenden Saison in der Landesklasse an den Start gehen wird. In dieses sportlich herausfordernde Umfeld tritt mit Thomas Schneyer ein junger, ambitionierter Trainer. Der 28-Jährige aus Bad Rodach bringt die Trainer-C-Lizenz mit und steht noch am Anfang seiner Laufbahn – allerdings mit einer klaren Idee vom Fußball. „Wahrscheinlich hart, aber fair – mit dem Talent eines ‚Menschenfängers‘“, beschreibt er sich selbst augenzwinkernd. Sein Weg an die Seitenlinie war dabei keineswegs geradlinig. Eine Spielerkarriere blieb ihm aufgrund schwerer Verletzungen verwehrt: „Mit 16 Jahren habe ich mir erstmals das Kreuzband gerissen. Zwei Jahre später im ersten Punktspiel erneut.“ Der Fußball ließ ihn dennoch nie los. Statt auf dem Platz fand er seine Rolle schließlich an der Seitenlinie – und scheint dort angekommen zu sein.