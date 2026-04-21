Meisterschaft adé? Neuer Coach schon da!

Im Rahmen des Heimspiels gegen den FC Barchfeld 02, das die Eintracht nach einer turbulenten Schlussphase mit 2:3 aus der Hand gab, präsentierte der Verein seinen neuen Trainer: Thomas Schneyer übernimmt zur neuen Spielzeit und tritt die Nachfolge von Dirk Forkel an, der gemeinsam mit Co-Trainer Alexander Bäßler am Saisonende verabschiedet wird.
Die Niederlage gegen Barchfeld war dabei sinnbildlich für die aktuelle Phase der Hildburghäuser. Nach einer Schwächeperiode im Jahr 2026 ist der Traum vom Staffelsieg verbunden mit einem möglichen Aufstieg in die Thüringenliga in weite Ferne gerückt. Zu konstant und formstark präsentiert sich die Konkurrenz – insbesondere Ohratal und Schweina-Gumpelstadt marschieren nahezu unaufhaltsam durch die Rückrunde. Vieles deutet darauf hin, dass der FSV auch in der kommenden Saison in der Landesklasse an den Start gehen wird.
In dieses sportlich herausfordernde Umfeld tritt mit Thomas Schneyer ein junger, ambitionierter Trainer. Der 28-Jährige aus Bad Rodach bringt die Trainer-C-Lizenz mit und steht noch am Anfang seiner Laufbahn – allerdings mit einer klaren Idee vom Fußball. „Wahrscheinlich hart, aber fair – mit dem Talent eines ‚Menschenfängers‘“, beschreibt er sich selbst augenzwinkernd. Sein Weg an die Seitenlinie war dabei keineswegs geradlinig. Eine Spielerkarriere blieb ihm aufgrund schwerer Verletzungen verwehrt: „Mit 16 Jahren habe ich mir erstmals das Kreuzband gerissen. Zwei Jahre später im ersten Punktspiel erneut.“ Der Fußball ließ ihn dennoch nie los. Statt auf dem Platz fand er seine Rolle schließlich an der Seitenlinie – und scheint dort angekommen zu sein.
Geprägt wurde Schneyer vor allem durch seine Zeit beim LTV Gauerstadt, wo er nicht nur sportliche Erfolge wie eine Meisterschaft feiern konnte, sondern auch über den Fußball hinaus wirkte, etwa mit sozialen Projekten. Diese Erfahrungen spiegeln sich auch in seinen Werten wider: „Meinen Spielern begegne ich vor allem mit Empathie, Vertrauen und Ehrlichkeit. Gleichzeitig zählen für uns als Kollektiv Teamgeist, Respekt und Hilfsbereitschaft.“ Dass er sich bewusst für den FSV entschieden hat, liegt nicht zuletzt an seiner persönlichen Verbindung zur Region. Hildburghausen ist für ihn mehr als nur eine neue Station: „Hier habe ich nicht nur mein Abitur abgelegt, auch meine Lebensgefährtin stammt aus Hildburghausen.“ Entsprechend groß ist die Identifikation mit der Aufgabe. Sportlich sieht Schneyer viel Potenzial im Kader – unabhängig von der Liga: „Ich habe die Mannschaft lange beobachtet und sehe hier hervorragend ausgebildete Spieler.“ Gleichzeitig reizt ihn das Umfeld: „Ich habe mich von der ersten Sekunde an willkommen gefühlt Kurz gesagt bietet mir der FSV das perfekte Umfeld, um mich persönlich weiterzuentwickeln.“
Die Zielsetzung ist dabei klar formuliert, ohne sich an Tabellenplätzen aufzuhängen: „Für mich steht die Entwicklung an erster Stelle – sowohl die des Einzelnen als auch die der Mannschaft.“ Zudem legt er Wert auf einen kontrollierten und attraktiven Spielstil, der auch die Zuschauer mitnimmt. Für die Fans bedeutet das: Ein neuer Abschnitt beginnt – unabhängig davon, in welcher Liga. Schneyer verspricht vollen Einsatz: „Ich werde von Anfang an akribisch daran arbeiten, die Mannschaft weiterzuentwickeln und alle meine Ressourcen in den Verein einbringen.“