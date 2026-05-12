Meisterschaft, Abstieg und ein Topspiel im Westen Brandenburgs

Den Auftakt des Spieltags bestreiten Michendorf und der Titelanwärter VfL Nauen — und der Tabellenzweite aus Nauen kommt mit Titelhunger. Mit 51 Punkten und 16 Siegen ist Nauen nach Babelsberg 74 und dem punktgleichen Brieselang der dritte Meisterschaftskandidat dieser Saison. Im Hinspiel konnte sich Michendorf mit einem 1:1 achtbar aus der Affäre ziehen. Nun, im Rückspiel, ist die Lage für die Gastgeber weitaus kritischer: Michendorf belegt mit 25 Punkten Rang 11 und hat nur neun Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Jeder Punktgewinn zählt doppelt. Nauen seinerseits braucht die vollen drei Zähler, um den Druck auf Babelsberg 74 aufrechtzuerhalten. Ein Duell mit Spannung auf beiden Seiten.

Morgen, 20:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg II SSV Einheit Perleberg Perleberg 20:00 PUSH Das zweite Mittwochspiel hat es in sich: SV Babelsberg 03 empfängt den SSV Einheit Perleberg — und die Ausgangslage ist für beide Mannschaften unangenehm. Im Hinspiel setzte Perleberg ein deutliches 5:3 gegen Babelsberg 03, ein torreiches und spektakuläres Ergebnis. Doch in der aktuellen Tabelle befinden sich beide Teams auf erschreckend dünnem Eis: Babelsberg 03 liegt mit 22 Punkten auf Rang 14, Perleberg mit 28 Punkten auf Rang 10 — noch kein komfortables Polster. Für die Gastgeber ist dieses Duell ein Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt. Wer die Nerven behält, gewinnt möglicherweise mehr als nur drei Punkte.

Sa., 16.05.2026, 13:00 Uhr Pankower SV Rot-Weiß 1921 Pankower SV FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock 13:00 PUSH Den Samstagauftakt bestreiten der Pankower SV Rot-Weiß 1921 und der FK Hansa Wittstock 1919 — und schon das Hinspiel ließ keinen Zweifel daran, wer die stärkere Mannschaft ist: Der Pankower SV gewann klar mit 2:0. In der Tabelle belegt der Pankower SV mit 42 Punkten Rang sechs und befindet sich noch im Rennen um einen möglichen Aufstiegsplatz. Wittstock hingegen steckt tief im Abstiegskampf: Mit lediglich 21 Punkten auf Rang 15 und einer Tordifferenz von –42 ist die Lage der Wittstocker mehr als bedrohlich. Für die Hausherren ist dies eine klare Pflichtaufgabe — für Wittstock eine Schicksalsfrage.

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr FSV Veritas Wittenberge/Breese FSV Veritas Pritzwalker FHV 03 Pritzwalk 14:00 PUSH Das Duell zwischen FSV Veritas Wittenberge/Breese und dem Pritzwalker FHV 03 stellt ein direktes Aufeinandertreffen zweier Mannschaften dar, die sich im Mittelfeld der Tabelle noch längst nicht sicher fühlen können. Veritas steht mit 36 Punkten auf Rang sieben, Pritzwalk mit 31 Punkten auf Rang neun — beide trennt die unsichtbare Grenze zur ernsten Abstiegsregion lediglich ein Handvoll Punkte. Im Hinspiel setzte sich Veritas mit 3:1 klar durch. Ob Pritzwalk im Rückspiel eine Antwort findet, ist die entscheidende Frage. Mit einem Sieg könnte sich Veritas weiter Luft verschaffen. Für Pritzwalk wird es zunehmend eng.

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr FSV Babelsberg 74 FSV Babelsb. SG Saarmund Saarmund 15:00 PUSH Dies ist das Topspiel des Samstags: Tabellenführer FSV Babelsberg 74 empfängt die SG Saarmund — und für den Spitzenreiter geht es um nichts weniger als den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft. Mit 55 Punkten, 18 Siegen und einer Tordifferenz von +30 strahlt Babelsberg 74 die Überzeugungskraft des Titelanwärters aus. Im Hinspiel gab es für Saarmund bereits eine 0:2-Niederlage zu verkraften. Nun kommt die Begegnung zur denkbar schlechtesten Zeit für die Gäste: Saarmund belegt mit nur 23 Punkten Rang 13 und kämpft erbittert gegen den Abstieg. Auf der einen Seite euphorischer Titelhunger, auf der anderen blanke Not. Für Babelsberg 74 wäre ein weiterer Sieg ein mächtiges Signal an die Verfolger.

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang Brieselang TSV Chemie Premnitz Premnitz 15:00 PUSH Der SV Grün-Weiß Brieselang ist die Mannschaft der Stunde in der Landesklasse West. Mit 52 Punkten, einer beeindruckenden Tordifferenz von +54 und lediglich drei Saisonniederlagen ist der Tabellenzweite ein ernsthafter Herausforderer für den Führenden. Im Hinspiel fertigte Brieselang den TSV Chemie Premnitz mit 2:0 ab — nun kommt Premnitz nach Brieselang. Die Gäste tragen das Schlusslicht-Schicksal auf den Schultern: 18 Punkte, Rang 16, Tordifferenz –28. Ein weiterer Rückstand würde die Lage der Premnitzer dramatisch zuspitzen. Für Brieselang ist dieser Spieltag eine Pflichtaufgabe auf dem Weg, den Abstand auf Babelsberg 74 zu verkürzen.

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr SV Empor Schenkenberg 1928 Schenkenberg SG Grün-Weiß Golm GW Golm 15:00 PUSH Schenkenberg gegen Golm — das ist das Duell zweier Mannschaften, die im oberen Tabellendrittel um Stabilität ringen. Der SV Empor Schenkenberg 1928 belegt mit 44 Punkten Rang vier, die SG Grün-Weiß Golm mit 42 Punkten Rang fünf — lediglich zwei Zähler trennen beide Teams. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 2:2. Ein Remis liegt also in der Natur dieser Begegnung, doch beide Klubs werden mehr wollen. Schenkenberg hat mit nur drei Niederlagen eine bemerkenswert solide Saison gespielt; Golm besticht durch neun Unentschieden. Das Duell der Konstanz verspricht einen offenen, kampfbetonten Schlagabtausch.