Meisterrunde startet mit FCS als Erstem

Am Wochenende startet die Meisterrunde der B-Juniorinnen-Regionalliga Südwest. Auch nach der Bereinigung der Tabelle, in der nur die Vorrunden-Ergebnisse gegen die anderen Meisterrunden-Teilnehmer einfloss, ist das FCS-Team mit sieben Punkten Vorsprung ganz vorne zu finden. Am Samstag um 16.30 Uhr (Kunstrasen am Stadion, Stadionstr.) beginnt auch für dasFCS-Team mit dem Auswärtsspiel bei der SG 99 Andernach die nächste Saisonphase. Die Rheinländerinnen stehen auf Platz Vier. Co-Trainerin Sarah Müller die den privat verhinderten Trainer Tobias Grimm vertritt, sagte am Donnerstag: "Wir wollen auch bei einem starken Gegner punkten, um weiter vorne zu bleiben. Wir haben in Duisburg am vergangenen Wochenende an den deutschen Meisterschaften im Futsal teilgenommen, konnten dort sehen, wie professionell Bundesliga-Nachwuchsteams agieren. Wir konnten gegen SGS Essen und Borussia Mönchengladbach Remis spielen. Da nehmen wir ganz viel mit, auch wenn es Hallenspiele waren", sagt sie. Gegen Andernach kommen die zuletzt für die luxemburgische Nationalmannschaft beruhenden Carmen Kirps und Amelie Feil zurück, Hannah Dietrich wird noch fehlen.