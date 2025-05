Meisterrennen ist vertagt

Die Meisterfrage ist in der Kreisliga A auch nach dem 27. Spieltag noch nicht abschließend geklärt: Um den enteilten Spitzenreiter SV Niersquelle Kuckum nach Punkten noch einzuholen, muss Verfolger Union Würm/Lindern alle seine restlichen Spiele gewinnen und auf mehrere – sehr unwahrscheinliche – Patzer der Kuckumer hoffen. Dazu kam es am Sonntag nicht: Das Spiel der Union beim SV Waldenrath/Straeten fiel indes aus, weil sich kein Schiedsrichter eingefunden hatte und auf die Schnelle kein Ersatz zu finden war, somit veränderte sich die Situation an der Tabellenspitze nicht.

Spannender war es derweil im Tabellenkeller, wo neben Germania Kückhoven noch zwei weitere Teams absteigen müssen, die aber noch nicht feststehen. Nicht gut sieht es dabei für den SV Schwanenberg aus, der mit 20 Punkten aktuell den vorletzten Rang belegt. Bereits am Freitagabend ging es zu Dynamo Erkelenz, wo die Schwäne mit 0:2 unterlagen. Durch einen Freistoßtreffer von Muhammet Karpuz ging Dynamo in der 26. Minute in Führung. Insgesamt gab es wenig Großchancen und so dauerte es bis in die Nachspielzeit, ehe Emre Altiparmak mit dem 2:0 alles klar machte. Dynamo-Trainer Stanislav Makarov hatte dabei einen „ nicht spektakulären, aber sehr reifen Sieg“ seiner Mannschaft gesehen. Trotz der Niederlage war Schwanenberg-Coach Matthias Denneburg „grundsätzlich zufrieden“ und hofft, dass sein Team mit dem „gezeigten Einsatzwillen den Bock im nächsten Spiel gegen Geilenkirchen umstoßen kann.“

Auf einen Abstiegsplatz abgerutscht ist Eintracht Kempen nach einem 1:3 beim SC Selfkant, wobei das Spiel lange Unentschieden stand. Mit zunehmender Spieldauer fanden die Gäste aus Kempen besser ins Spiel und hatten durch Alan Gebhardt, der nur die Latte traf, die Möglichkeit zur Führung. Besser machte es Teamkollege Simon Küppers, der in der 43. Minute das 1:0 für die Eintracht markierte. Erst in der 69. Minute gelang Bram Loete der Ausgleich für Selfkant. Nach zuletzt vier Niederlagen am Stück drückte der SC weiter. Durch Ryan Siebentritt (84.) und Gioele Vergossen gelangen dann auch die Treffer bis zum 3:1. Nach der Niederlage bleibt Kempen bei 26 Punkten stehen, wie auch Germania Rurich, das nur einen Platz über Kempen steht.

Die Germania musste zum Oberbrucher BC, von dem man sich im Hinspiel nach einem Spektakel 4:4 getrennt hatte. Diesmal setzte sich Oberbruch in einem wiederum torreichen Spiel mit 5:4 durch. Als Florian Syben in der 82. Minute das 4:4 für Rurich gemacht hatte, schien alles auf eine Punkteteilung hinauszulaufen. Doch kurz vor Schluss erzielte Patrick Ajani den Siegtreffer für den OBC. Spieler des Tages war Oberbruchs Topstürmer Oakar Tkacz, der allein drei Treffer zum Sieg beisteuerte, davon zwei per Strafstoß. Außerdem sahen beide Mannschaften jeweils ein Mal die Gelb-Rote Karte.

Sieger des Spieltags im Tabellenkeller war der SV Breberen, der auf eigenem Platz mit 2:1 gegen Rheinland Dremmen die Oberhand behielt und somit sein Punktekonto auf 28 Punkte schraubte. Die Tore für Breberen erzielten Felix Senft und Carel Boylan erzielt, dem außerdem ein Eigentor unterlief.

Derweil befindet sich der SV Roladn Millich weiter im Kampf um Platz zwei. Beim FSV Geilenkirchen hieß es nach 90 Minuten 7:5 für Millich. Treffsicherster Mann der Gäste war dabei Fabian Reimann, der drei Tore erzielte. Millich steht nur noch einen Punkt hinter Würm/Lindern, hat aber schon zwei Spiele mehr ausgetragen.

Ebenfalls gut positioniert bleibt auch der SV Brachelen nach einem 3:2-Sieg über Union Schafhausen II. Durch Noah Frings (zwei Treffer) und Justin Birkenheuer führte der SV bis zur 70. Minute mit 3:0. Für die Gäste traf anschließend Lukas Hartmann noch zwei Mal.