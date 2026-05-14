Meisterrennen: Der SV Kranzberg hat alle Trümpfe in der Hand

Das erste Spitzenspiel ist im Sack: Die Kranzberger Fußballer um Florian Edlhuber (r.) waren gegen Finsing obenauf. Jetzt geht es gegen Allershausen. – Foto: Lehmann

Der SV Kranzberg gewinnt das Spitzenspiel gegen Finsing mit 1:0. Am Sonntag könnte gegen Allershausen die Entscheidung fallen.

Beim Fußball spricht man in der heißen Saisonphase gerne mal von „Big Points“. Und genau solche holten die Kreisliga-Fußballer des SV Kranzberg am Mittwochabend: Der Tabellenführer setzte sich gegen den FC Finsing mit 1:0 (0:0) durch, sicherte sich damit die nächsten drei Punkte im Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga und distanzierte zugleich einen der beiden Verfolger. Finsing hat nun vier Zähler Rückstand. An diesem Sonntag könnte es mit dem Topspiel zwischen dem SVK und dem TSV Allershausen deshalb bereits zum alles entscheidenden Showdown kommen.

Entsprechend zufrieden blickte der Kranzberger Sprecher Stephan Schikowski auf die 90 Minuten vom Mittwochabend zurück. Zwar hatten die Hausherren kein Feuerwerk abgebrannt, gewannen aber gegen einen der Meisterschaftsfavoriten am Ende im Stile eines Spitzenreiters. „Das war kämpferisch und taktisch eine super Leistung“, betonte er.

In den ersten zehn Minuten hielten die Finsinger das Tempo noch hoch. Danach hatten die Ampertaler immer mehr die Kontrolle über das Spielgeschehen, kamen immer besser in die Zweikämpfe und verteidigten so gut, dass dem FCF offensiv kaum etwas einfiel. Deswegen sprach Finsings Trainer Thomas Bonnet hinterher auch von einer „kleinen Vorentscheidung“ im Titelrennen. Man habe sich nicht zwingend durchsetzen können, „dennoch war es eine ärgerliche Niederlage“.

Was den SVK auszeichnet: Oft machen die Kranzberger aus wenigen Chancen ihre Tore – wie gegen Finsing. Zwar waren Thomas Kopp und Julian Gebhard im ersten Durchgang nahe dran an einem Torabschluss, schlussendlich war es aber die eine Aktion, die das Match entschied: Nach einem weiten Pass in die Spitze kam Kopp mit dem Leder noch einmal weit hinaus Richtung Eckfahne, dann segelte jedoch ein kluger Pass in den Strafraum, wo Stefan Schleypen noch einen Gegenspieler stehenließ und schließlich souverän abschloss (71.). Finsing bekam allerdings noch die große Ausgleichschance: Kranzbergs Keeper Devid Kerciku hielt aber das 1:0 und damit den so wichtigen Dreier fest.