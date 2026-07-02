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Meisterportrait VfR Merzhausen:"Buggles Barfußschuhe gehören verboten"
Kapitän Jonathan "Jonny" Blazquez Müller über das Innenleben des Teams.
Vier Spieltage vor Saisonende sichern sich die Fußballer des VfR Merzhausen den Meistertitel in der Kreisliga A, Staffel II. Kapitän Jonathan "Jonny" Blazquez Müller über das Innenleben des Teams.
BZ: Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?
Der Satz, der in Spielerkreisen immer wieder gefallen ist: Es macht so viel Spaß, gemeinsam auf dem Platz zu stehen. Das fasst es in meinen Augen perfekt zusammen – wir hatten in diesem Jahr einfach einen super Teamspirit. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.