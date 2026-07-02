Meisterportrait VfR Merzhausen:"Buggles Barfußschuhe gehören verboten" Kapitän Jonathan "Jonny" Blazquez Müller über das Innenleben des Teams. von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Nach langer Verletzung erst am letzten Spieltag wieder zurück: VfR-Kapitän Jonathan Blazquez Müller – Foto: Claus G. Stoll

Vier Spieltage vor Saisonende sichern sich die Fußballer des VfR Merzhausen den Meistertitel in der Kreisliga A, Staffel II. Kapitän Jonathan "Jonny" Blazquez Müller über das Innenleben des Teams.

BZ: Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?