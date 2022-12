Meisterlöwe Fredi Heiß verlor dreimal gegen Pelé: „Er konnte, wovon man als Spieler träumte“ Erinnerungen an Brasiliens Fußball-Ikone

„Der Mann, den Pelé lobte": Ein Satz des Jahrhundert-Stürmers begleitet Fredi Heiß seit 55 Jahren. Jetzt ist die brasilianische Fußball-Ikone verstorben. Der Meisterlöwe erinnert sich an einen unvergleichlichen Fußballer, der nicht nur für ihn eine Inspiration war. Dreimal hat er gegen Pelé gespielt, dreimal verloren. Ein Gespräch über den womöglich besten Angreifer aller Zeiten, eine 1:9-Lehrstunde im Grünwalder Stadion und stundenlange Gesänge im Flugzeug.

Herr Heiß, Pelé lobte Sie einst als den besten deutschen Spieler. Wie erinnern Sie sich an ihn?

Er war immer der Beste. Pelé war der Spieler, der uns jahrzehntelang begleitet hat. Er hat alles erreicht, was ein Fußballer erreichen kann und das ist ihm auch alles zu gönnen. Er war talentiert und sympathisch, bei Pelé hat alles gestimmt.

Sie haben ihn auch mehrmals persönlich erlebt …

Ja, ich hatte das Glück, dreimal gegen ihn zu spielen. Einmal im Grünwalder Stadion, einmal im Maracanã und einmal in Hamburg. Alle drei Spiele habe ich verloren.

Die 1:9-Pleite mit dem TSV 1860 München gegen den FC Santos ist vielen Löwen noch als Lehrstunde in Erinnerung. Waren die Brasilianer wirklich so gut?

Gegen die Mannschaft von Santos zu gewinnen, war unmöglich. Sie hatten etliche gute Spieler und dann auch noch den Pelé. Die haben wirklich gezaubert. Wir sind damals allerdings auch völlig erschöpft von einer USA-Tour zurückgekommen, sonst wäre es vielleicht nicht ganz so deutlich geworden.

Pelé stach zwischen den Stars heraus. Was hat ihn so besonders gemacht?

Mit 1860 wurden wir zum Abschiedsspiel von Garrincha nach Rio eingeladen und konnten dort die Brasilianer beim Training beobachten. Da hat man gesehen: Pelé hat überhaupt keine Schwächen. Er war beidfüßig und hatte eine tolle Schusstechnik. Auch im Kombinationsspiel war er stark. Für mich der perfekte Fußballer.

Der beste Fußballer aller Zeiten?

Messi, Ronaldo und Maradona sind oder waren genial. Aber da muss man den Pelé drüber stellen. Weil er wirklich alles konnte. Er konnte, wovon man als Spieler geträumt hat, es zu können. Aber es war nur ihm vergönnt.

Wie meinen Sie das?

Er hat unglaubliche Tore gemacht. Finten, Fallrückzieher, da war alles dabei. Seine Technik und Kreativität waren unfassbar. Pelé konnte Links oder Rechts spielen, er war überall gut. Messi macht mit dem rechten Fuß zum Beispiel nicht so viel. Mbappé ist auch auf dem Weg großartig zu werden, aber an Pelé kommt er nicht ran.