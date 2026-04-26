Meisterliches Spalier für den TSV Schwabmünchen

Der TSV Jetzendorf stand vor der Partie dem Meister TSV Schwabmünchen Spalier. – Foto: Christian Kruppe

Unter der Woche hatten die Feierlichkeiten beim neuen Landesliga-Meister TSV Schwabmünchen bereits begonnen, doch der künftigte Bayernligist lässt es deswegen nicht locker angehen. Gegen den TSV Jetzendorf gewann der TSV mit 1:0. Wer dahinter die Chance bekommt, als Vize in die Aufstiegsrelegation zu gehen, bleibt spannend. Der 1. FC Sonthofen büßte durch das 1:1 gegen den SV Cosmos Aystetten wertvollen Boden ein. Im Abstiegskampf setzten der TSV Hollenbach mit dem 3:2 beim FC Memmingen II und die SG Niedersonthofen/Martinszell durch das 2:1 gegen den TSV Aindling Ausrufezeichen.

Der TSV Schwabmünchen zeigte beim 1:0-Sieg gegen den TSV Jetzendorf, dass sich die Meisterkicker nicht auf ihren erreichten Lorbeeren ausruhen wollen. Schon der erste Angriff nach knapp 30 Sekunden brachte fast die Führung, doch der quirlige Matteo di Maggio scheiterte an Jetzendorfs Torhüter Jeremy Manhard. Nach einer di Maggio-Ecke landete der Ball bei Richard Gumpinger, der den Ball über die Linie.

Auch nach dem Seitenwechsel bot sich dasselbe Bild: Wenn ein Team gefährlich wurde, dann die Schwabmünchner. Allerdings traf Muhammed Emirzeoglu nur den Pfosten und Maximilian Krist die Latte. Im Grunde war die mangelnde Torausbeute, das Einzige, was sich die Schwabmünchner vorwerfen lassen mussten. (krup) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Moritz Breitruck (Oberhaching) - Zuschauer: 388

Tore: 1:0 Richard Gumpinger (34.)

Der TSV Rain hat erneut außergewöhnliche Moral bewiesen: Nach einem frühen 1:3-Rückstand drehten die Blumenstädter die Partie beim SV Manching in einer nervenaufreibenden Schlussphase und feierten einen verdienten 4:3-Auswärtssieg.

Keine 120 Sekunden waren gespielt, als Jannik Schuster die Rainer aus 15 Metern in Führung brachte. Doch Manching schlug zurück. Erst drückte Timo Jung den Ball zum Ausgleich über die Linie, nur eine Minute später köpfte Sebastian Graßl zum 2:1. Ein Foul von Lukas Müller an Graßl führte dann zum Strafstoß, den Rainer Meisinger sicher zum 3:1 verwandelte. Da waren gerade mal elf Minuten gepsielt. Und es hätten auf beiden Seiten noch weitere Treffer bis zum Pausenpfiff fallen können.

„Ich habe den Jungs in der Kabine gesagt, dass wir nichts mehr zu verlieren haben und ein anderes Gesicht zeigen müssen“, verriet TSV-Cocach Dominik Bobinger später sein Erfolgsrezept. Erst war es Maximilian Schmidt, dem der Anschlusstreffer gelang. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Eric Adam (58.) traf für die Blumenstädter nur die Querlatte, während Sebastian Graßl auf Manchinger Seite mit einem Pfostenschuss Pech hatte. So blieb Rain im Spiel und kam durch einen verwandelten Handelfmeter von Michael Knötzinger zum 3:3. Der TSV wollte mehr und wurde belohnt. In der Nachspielzeit zirkelte erneut Knötzinger den Ball beim Freistoß unhaltbar zum Siegtreffer ins Netz. (gj) Lokalsport DW

Schiedsrichter: Leonhard Burghartswieser (Drachselsried) - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Jannik Schuster (2.), 1:1 Timo Jung (7.), 2:1 Sebastian Graßl (8.), 3:1 Rainer Meisinger (11./Foulelfmeter), 3:2 Maximilian Schmidt (51.), 3:3 Michael Knötzinger (84./Handelfmeter), 3:4 Michael Knötzinger (90.+2)



Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Alexander Lechner (49.), 2:0 Andreas Abend (72.), 2:1 Nico Baumeister (88.) Die SG Niedersonthofen/Martinszell hat sich wieder etwas Luft im Abstiegskampf verschafft, geen den TSV Aindling holte der Neuling einen nicht unbedingt erwarteten 2:1-Sieg. Nach einer chancenarmen ersten Halbzeit starteten die Niso-Boys furios in den zweiten Abschnitt. Alexander Lechner verwertete die Flanke von Christoph Kiesel per Kopf zum 1:0. Im Anschluss an eine Ecke legte die SG nach, Andreas Abend knallte den Ball genau in den Winkel. Diesen Vorsprung verteidigten die Niso-Boys in der Folge mit viel Einsatz. Erst ganz am Ende wurde es noch einmal spannend, nachdem Nico Baumeister der Aindlinger Anschlusstreffer gelungen war.Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 100Tore: 1:0 Alexander Lechner (49.), 2:0 Andreas Abend (72.), 2:1 Nico Baumeister (88.)

Am Ende der englischen Woche ging dem FC Kempten etwas die Kraft aus, die Oberallgäuer wirkten gegen den TSV Dachau 1865 nicht frisch und stecken nach der 0:2-Heimniederlage weiter im Abstiegskampf.

Kempten fand keine Lösung, die Dachauer Defensive in echte Bedrängnis zu bringen. In der zweiten Halbzeit schlugen die 65er dann zu. Ex-Profi Lorenz Knöferl nutzte Unkonzentriertheiten in der FCK-Defensive aus und sorgte mit einem Doppelschlag für die Entscheidung.

Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Lorenz Knöferl (67.), 0:2 Lorenz Knöferl (85.)

Loris Horn sprach nach dem Schlusspfiff sogleich die Szene des Nachmittags an. Dafür genügten dem Trainer des FC Stätzling drei Worte: „Blöde Rote Karte.“ Nach 56 Minuten hatte sich Daniel Hadwiger vorzeitig aus dem Duell mit dem VfB Durach verabschieden müssen, weil er nach einem Fehlpass seines Torwarts Fabian Rosner zu Hilfe geeilt war. Schiedsrichter Felix Wolf wertete sein Zweikampfverhalten als zu ungestüm, sah den Abwehrroutinier zudem als letzten Mann. „Eine harte Entscheidung“, befand Horn, der letztlich mit dem 0:0, das am Ende von der digitalen Anzeigetafel leuchtete, gut leben konnte. Wie auch seine Spieler, die den Punkt kurz feierten, während die Duracher vom Platz schlichen - manche vergruben die Gesichter in den schwarzen Trikots. Ein 0:0 in Überzahl - zu wenig, um die Aufstiegsambitionen aufrecht zu erhalten. (bidi/dali) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Felix Wolf (Dietramszell) - Zuschauer: 70

Rote Karte: Daniel Hadwiger (58./FC Stätzling/Notbremse)

Rückschlag für die U21 des FC Memmingen. Das mitentscheidende „Sechs-Punkte-Spiel“ gegen den TSV Hollenbach ging mit 2:3 verloren. Michael Schäfer konnte für den TSV früh zum 0:1 einköpfen und erhöhte nach einer halben Stunde sogar. Moritz Henkel gelang im Anschluss an einen Eckball zumindest vor der Pause noch der Anschlusstreffer. Henkel hätte beinahe auch noch das 2:2 erzielen können, aber TSV-Torhüter Florian Hartmann parierte den Schuss aus 15 Metern.

In der zweiten Hälfte ergaben sich zunächst kaum nennenswerte Möglichkeiten auf beiden Seiten. Als der eingewechselte Bastian Frick eine Viertelstunde vor Schluss den Ball aus dem Gewühl über die Linie stocherte, schien zumindest ein Punkt gesichert. Doch Hollenbach um den Spielertrainer und Ex-Memminger Daniel Zweckbronner erzielte durch den dritten Treffer von Schäfer in dieser Partie noch den Siegtreffer aus abseitsverdächtiger Position. (ass)

Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Michael Schäfer (2.), 0:2 Michael Schäfer (30.), 1:2 Moritz Henkel (38.), 2:2 Bastian Frick (76.), 2:3 Michael Schäfer (81.)

MIt dem 2:0 gegen den FC Ehekirchen feierte der FV Illertissen II den dreiten Sieg Folge. Gegen Die Mannschaft von Trainer Herbert Sailer hatte viel Ballbesitz und bis zum Seitenwechsel bereits etliche gute Möglichkeiten zur Führung. „Wir haben uns in der Pause vorgenommen, uns für das gute Spiel zu belohnen“, verriet Sailer hinterher. Das funktionierte. Erstmals jubelten er und seine Spieler nach einer knappen Stunde. Julius Aschmann traf zum 1:0 unter den Querbalken.

In der Folge blieben erneut einige Torchancen ungenutzt, die endgültige Entscheidung fiel deshalb erst kurz vor Spielende. Ardian Morina hieß der Schütze zum 2:0 (82.). Kurz vor Spielende hatten Lucas Labus noch die Riesenchance zum Anschlusstreffer, sein Kopfball landete am Querbalken. (jürs) Lokalsport IZ

Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 47

Tore: 1:0 Julius Aschmann (59.), 2:0 Ardian Morina (82.)