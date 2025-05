Meisterliches Schützenfest

Sportbundtrainer Patrick Zimpfer gab wie zu erwarten den Spielern von der Bank die Möglichkeit, in der Startelf zu spielen. Silvio Havic zeigte sein technisches Können in der 18. Minute. Er nahm eine Flanke an und traf von der Strafraumgrenze sehenswert per Dropkick in den Winkel zur 1:0 (18.) Führung. Die Gäste antworteten durch Nando Wolf fast postwendend zum 1:1 (22.). Dass es auch im dreizehnten Heimspiel der Saison kein Unentschieden geben würd, stellte wiederum Silvio Havic sicher. Er grätschte eine Flanke von Sanel Sehric an Torwart Arian Hadzija zum 2:1 (28.) vorbei.

Die Gäste gaben sich nicht auf und hatten Chancen auf den Ausgleich. Doch mit dem 3:1 (40.) durch Omer Jahic kurz vor dem Pausenpfiff war der Widerstand des TSV Brannenburg gebrochen.

Nach knapp einer Stunde brachen alle Dämme. Sanel Sehric erhöhte auf 4:1 (59.). Drei Minuten später erzielte der scheidende Kapitän Dominik Reichmacher in seinem letzten Heimspiel, dem 297. Pflichtspiel beim Sportbund im Herrenbereich, das viel umjubelte 5:1 (62.).

Damit war noch nicht Schluss. Alexander Waldschütz trug sich nach langer Leidenszeit mit diversen Verletzungen mit dem 6:1 (72.) erstmalig in die Torschützenliste ein.

Gleiches gilt für Jonas Stauß, der nach langer Verletzungspause acht Minuten vor Spielende zum ersten Mal traf und auf 7:1 (82.) stellte.

Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Goalgetter Fikret Jahic zum 8:1 (90.). Mit seinem 22. Saisontreffer führt er souverän die Torschützenliste vor Simon Wimmer, 17 Treffer, vom TSV Emmering an.

Nach dem Schlusspfiff übergab Kreis-Spielleiter Christos Sofis den Meisterpokal im Namen des Bayerischen Fußballverbandes und die Meisterfeier Teil zwei, nun mit Pokal nahm ihren Lauf.

Für den TSV Brannenburg geht es nach zwei Jahren Kreisliga zurück in die Kreisklasse.

Das letzte Saisonspiel beim TuS Bad Aibling hat nach dem vorletzten Spieltag keine Bedeutung mehr. Der TuS Bad Aibling muss als Vorletzter definitiv in die Relegation und kann die Partie gegen den Meister zur Vorbereitung nutzen. Der Sportbund wird dem ein oder anderen Spieler von der Bank wieder Startelfeinsätze ermöglichen. Ein munteres Spiel mit viel Toren scheint wieder garantiert.