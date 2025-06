Meisterlicher Showdown zum Saisonfinale: Kranzberg und Au feiern A-Klassen-Rückkehr

Der SV Kranzberg II holt sich mit einem knappen 3:2-Sieg in Au den Titel. Auch die Hallertauer steigen trotz der Niederlage in die A-Klasse auf.

Vielleicht hatten die Verantwortlichen des Bayerischen Fußball-Verbands schon eine Vorahnung, als sie den Spielplan der B-Klasse 4 erstellten. Für den letzten Spieltag wurde die Partie TSV Au gegen SV Kranzberg II angesetzt. So konnten die beiden Aufsteiger in die A-Klasse im direkten Duell den Meister ausspielen. Ergebnis: Mit dem 3:2 (2:1)-Auswärtserfolg verteidigte Kranzberg II den ersten Platz.

Sein Meisterteam hat 17 von 22 Spielen gewonnen, 54 Punkte gesammelt und mit 22 Gegentoren die stärkste Defensive. In der Hinrunde marschierte die Reserve schnell vorneweg: Kranzberg II startete mit acht Siegen und einem Remis nahezu perfekt in die Saison. Einen kleineren Durchhänger gab es zu Beginn der zweiten Saisonhälfte mit einer überraschenden 2:3-Schlappe bei der SGT Istanbul Moosburg II. Aber so wirklich eng wurde es im Rennen um den Aufstieg nicht.

Die Ampertaler fuhren mit einem Punkt Vorsprung zum Meisterschaftsfinale nach Au und brauchten daher mindestens ein Remis. Mit den Toren von Denis Teichmann (13./Elfmeter), Thomas Rottenfußer (32.) und Lukas Kislinger (67.) brachte die SVK-Reserve den Titel nach Hause. Für die Hallertauer traf Florian Ecker zum 1:2 (42.) und 2:3 (89.). Damit hatten die Kranzberger, die im Vorjahr in die B-Klasse abgestiegen waren, ihr Ziel erreicht und setzten einen Haken unter die „Mission Mallotze“. Denn vor der Runde kam es im Team zu dem Schwur, dass man nach dem erreichten Aufstieg in die A-Klasse zur Teamparty nach Mallorca reisen werde. Mittlerweile gibt es auch Bewerbungen aus den Reihen der Ersten Mannschaft für die Partytour zum Ballermann. „Wir haben jetzt festgelegt, dass jeder mitfahren darf, der mindestens zwei Einsätze hatte“, sagt Trainer Tobias Baierl grinsend.

Und der TSV Au? Der sammelte in den 22 Ligapartien 50 Punkte, wobei das Kranzberg-Spiel erst die zweite Saisonniederlage war. Fünf Unentschieden waren etwas zu viel für den ersten Platz, doch Au stellte mit 69 Treffern die beste Offensive der Liga.

Der Verein hat den „Betriebsunfall B-Klasse“ nach nur einer Saison korrigiert und ist nun dort, wo er hinwollte. Vor einem Jahr hatte der TSV die „Erste“ aus der Kreisklasse abgemeldet, um mit einer jungen Mannschaft in der A-Klasse zu spielen. Der Verband durchkreuzte jedoch die Pläne des Clubs und stufte die Hallertauer um zwei Ligen in die B-Klasse zurück. Also musste sich das Team nun eben auf sportlichem Weg in die angestrebte A-Klasse hinaufarbeiten.

„Mit unserer jungen Mannschaft hatten wir immer so ein bisschen ein Auf und Ab“, sagt TSV-Trainer Peter Hösl. Er ist aber davon überzeugt, dass das Team im Mittelfeld der A-Klasse mitspielen kann. Und vor allem sieht er bei seinen Kickern noch einiges an Potenzial: „Wir stehen erst ganz am Anfang unserer Entwicklung“, betont der Coach. Mit Blick auf die A-Klasse werde man keine verrückten Dinge tun, um die Mannschaft zu verstärken. „Unser Geld steckt da drin“, erklärte er auf dem neuen Fußballplatz des Clubs und deutete auf die Baustelle des neuen Auer Vereinsheims.