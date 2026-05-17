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Meisterlicher FC Gutmadingen: Der Titel ist sicher
Der FV Furtwangen hat trotz einer Niederlage Rang zwei sicher, der VfB Villingen steigt ab.
Der FC Gutmadingen holt sich mit einem 6:1-Sieg beim FV Tennenbronn den Titel in der Fußball-Bezirksliga. Der FV Furtwangen hat trotz einer Niederlage Rang zwei sicher, der VfB Villingen steigt ab.
Der FC Gutmadingen ist Meister und steigt nach seinem Abstieg aus der Landesliga direkt wieder auf. Im Spitzenspiel Vierter gegen Erster am Sonntagnachmittag in Tennenbronn vor 250 Zuschauern setzte sich der Spitzenreiter deutlich mit 6:1 (3:0) durch. Benjamin Huber brachte die Gäste bereits nach einer Minute in Front. Marcel Huber konnte in der 25. Minute das 2:0 markieren. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.