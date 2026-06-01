Meisterlicher Doppelschlag des SC Herford

Der Meister jubelt: Nachdem der SC Herford vor einer Woche vom vorzeitigen Titelgewinn etwas überrascht worden war, wurde die gebührende Feier gestern im Ludwig-Jahn-Stadion nachgeholt. – Foto: Thomas Vogelsang

Standesgemäß mit einem Sieg hat sich der SC Herford als Meister der Landesliga-Staffel 1 in die Sommerpause verabschiedet. Im Heimspiel gegen den Hövelhofer SV gelang dem seit der Vorwoche feststehenden Westfalenliga-Aufsteiger ein ungefährdeter 2:0 (2:0)-Erfolg.

„Ich bin zufrieden. Wir sind von Beginn an mit echter Überzeugung aufgetreten, auch wenn wir am Anfang vielleicht nicht zielstrebig genug waren. Ab der 35. Minute sind wir zwingender geworden und haben dann auch die Tore gemacht. In der zweiten Hälfte hätten wir es vielleicht auch noch deutlicher machen können, aber das Spiel stand zu keinem Zeitpunkt auf der Kippe“, fasste SC-Trainer Tim Daseking die letzten 90 Minuten der Saison zusammen. Sein Team hatte das Gästetor zunächst nur mit zwei Distanzschüssen von Stepan Hobrei (20.) und Markus Esko (32.), die knapp vorbei gingen, in Gefahr gebracht.

Mit Aufstiegs-Shirts und Meisterbanner

Dann schaltete der Primus in der Endphase des ersten Durchgangs einen Gang hoch und stellte mit einem Doppelschlag die Weichen zum Sieg. Zunächst landete nach einer abgewehrten Ecke von links der zweite Ball bei Pascal Widdecke, der aus gut 20 Metern einfach draufhielt. Der Schuss wurde von Gästespieler Nick Schröder noch abgefälscht und landete unten rechts zum 1:0 im Netz. (42.).Nur zwei Minuten später setzte Arian Berisha im Höfelhofer Strafraum energisch nach, kam aus elf Metern zum Abschluss und traf zum 2:0.