Meisterlicher Doppelschlag des SC Herford

Standesgemäß mit einem Sieg hat sich der SC Herford als Meister der Landesliga-Staffel 1 in die Sommerpause verabschiedet. Im Heimspiel gegen den Hövelhofer SV gelang dem seit der Vorwoche feststehenden Westfalenliga-Aufsteiger ein ungefährdeter 2:0 (2:0)-Erfolg.
„Ich bin zufrieden. Wir sind von Beginn an mit echter Überzeugung aufgetreten, auch wenn wir am Anfang vielleicht nicht zielstrebig genug waren. Ab der 35. Minute sind wir zwingender geworden und haben dann auch die Tore gemacht. In der zweiten Hälfte hätten wir es vielleicht auch noch deutlicher machen können, aber das Spiel stand zu keinem Zeitpunkt auf der Kippe“, fasste SC-Trainer Tim Daseking die letzten 90 Minuten der Saison zusammen. Sein Team hatte das Gästetor zunächst nur mit zwei Distanzschüssen von Stepan Hobrei (20.) und Markus Esko (32.), die knapp vorbei gingen, in Gefahr gebracht.
Dann schaltete der Primus in der Endphase des ersten Durchgangs einen Gang hoch und stellte mit einem Doppelschlag die Weichen zum Sieg. Zunächst landete nach einer abgewehrten Ecke von links der zweite Ball bei Pascal Widdecke, der aus gut 20 Metern einfach draufhielt. Der Schuss wurde von Gästespieler Nick Schröder noch abgefälscht und landete unten rechts zum 1:0 im Netz. (42.).Nur zwei Minuten später setzte Arian Berisha im Höfelhofer Strafraum energisch nach, kam aus elf Metern zum Abschluss und traf zum 2:0.
Nach dem Wechsel ließen Nico Bartling, Markus Esko, Ilias Illig und Florent Berisha gegen die offensiv harmlosen Hövelhofer einige gute Gelegenheiten ungenutzt, das tat der nach dem Abpfiff folgenden fröhlichen Feier der Herforder mit Aufstiegs-Shirts und Meisterbanner im Ludwig-Jahn-Stadion aber keinen Abbruch.
„Das war eine runde Sache. Wir haben eine beeindruckende Rückserie gespielt, da haben wir uns immer mehr gefunden, nachdem es zu Beginn noch hier und da gehakt hat. Mit der Entwicklung können wir sehr zufrieden sein“, lobte Daseking seine Akteure. „Dazu passte auch, dass Torhüter Christos Tarambuskas ein gebührendes Abschiedsspiel bekommen hat. Das gleiche gilt für Nico Bartling. Wir beim SC Herford können dankbar sein, dass wir ihn drei Jahre hier haben durften.“