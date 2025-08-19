Den Sonsbecker Fußballern gelang Mitte der 70er-Jahre der Sprung in die 1. Kreisklasse (stehend v.l.): H. Hahn, E. Dülberg, J. Tenhagen, W. Schmidt, K. Kisters, G. Koenen, H. Kernder, M. Kürvers, H. Th. Gärtner, K. Teloo, G. van Bonn, Th. Kröll; vorne (v.l.): H. Hülsen, P. Ripkens, K.H. Hansen, H.W. Thissen, H. Stickel und F. Werthmanns. – Foto: SVS

Meisterliche Fußball-Erinnerungen an die Siebziger Die Mannschaft des SV Sonsbeck um Trainer Erich Dülberg stieg in der Saison vor 50 Jahren in die 1. Kreisklasse auf. Jetzt sahen sich die Spieler wieder.

Vor 50 Jahren startete die erste Fußballmannschaft des SV Sonsbeck in eine ganz besondere Saison. An deren Ende stand die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse. Das nahm ein Organisationsteam um Karl Teloo zum Anlass, die ehemaligen Spieler und Betreuer samt ihrer Partnerinnen zu einem Wiedersehen im Willy-Lemkens-Sportpark einzuladen.

32 Personenfolgten dem Aufruf, darunter Gäste aus den Niederlanden und Süddeutschland. Sie verlebten in Sonsbeck ein Zusammensein, bei dem sie sich bis in die späten Abendstunden über die alten Zeiten austauschten. Der damalige Fußballobmann, Hans Hahn, bis zum vergangenen Sommer mit seiner Frau Marlies Betreiber des Vereinslokals „Am Markt“, war auch dabei. „Wir hatten schon schöne Jahre in den 1970ern“; erzählt der heute 78-jährige Hahn. Anfang des Jahrzehnts hatte der ehemalige Zweitligaspieler Erich Dülberg das Traineramt in Sonsbeck übernommen. „Er baute eine junge Mannschaft auf, keiner war über 30 Jahre alt. Der erfahrenste Spieler war Torwart Karl-Heinz Hansen, der uns manchen Punkt rettete. Vor ihm räumte Kapitän Johannes Tenhagen als Vorstopper ab. Und vorne sorgte der schmächtige und schnelle Hans-Willi Thissen für Tore“, erinnert sich Hahn.

Der ehemalige Obmann berichtet, Trainer Dülberg habe eine super Abwehr entwickelt und auf eine Kontertaktik gesetzt. Die ging auf, „denn wir standen die ganze Saison 1975/76 oben.“ Stürmer Thissen sei zugleich sprunggewaltig und kopfballstark und somit Adressat für die Flanken der Außenstürmer gewesen. Insgesamt habe sich Dülberg stets auf eine geschlossene Mannschaftsleistung verlassen dürfen. Alternatives Flutlicht