Meisterliche Fußball-Erinnerungen an die Siebziger

Vor 50 Jahren startete die erste Fußballmannschaft des SV Sonsbeck in eine ganz besondere Saison. An deren Ende stand die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse. Das nahm ein Organisationsteam um Karl Teloo zum Anlass, die ehemaligen Spieler und Betreuer samt ihrer Partnerinnen zu einem Wiedersehen im Willy-Lemkens-Sportpark einzuladen.
32 Personenfolgten dem Aufruf, darunter Gäste aus den Niederlanden und Süddeutschland. Sie verlebten in Sonsbeck ein Zusammensein, bei dem sie sich bis in die späten Abendstunden über die alten Zeiten austauschten. Der damalige Fußballobmann, Hans Hahn, bis zum vergangenen Sommer mit seiner Frau Marlies Betreiber des Vereinslokals „Am Markt“, war auch dabei.
„Wir hatten schon schöne Jahre in den 1970ern“; erzählt der heute 78-jährige Hahn. Anfang des Jahrzehnts hatte der ehemalige Zweitligaspieler Erich Dülberg das Traineramt in Sonsbeck übernommen. „Er baute eine junge Mannschaft auf, keiner war über 30 Jahre alt. Der erfahrenste Spieler war Torwart Karl-Heinz Hansen, der uns manchen Punkt rettete. Vor ihm räumte Kapitän Johannes Tenhagen als Vorstopper ab. Und vorne sorgte der schmächtige und schnelle Hans-Willi Thissen für Tore“, erinnert sich Hahn.
Der ehemalige Obmann berichtet, Trainer Dülberg habe eine super Abwehr entwickelt und auf eine Kontertaktik gesetzt. Die ging auf, „denn wir standen die ganze Saison 1975/76 oben.“ Stürmer Thissen sei zugleich sprunggewaltig und kopfballstark und somit Adressat für die Flanken der Außenstürmer gewesen. Insgesamt habe sich Dülberg stets auf eine geschlossene Mannschaftsleistung verlassen dürfen.
Die nötige Fitness holten sich die Sonsbecker – Hahn: „Wir kamen alle aus dem Ort, hatten einen guten Zusammenhalt, saßen sonntags nach dem Spiel immer beisammen“ – zuweilen sogar in der Reithalle. „Zur Zeit der Energiekrise hieß es ‚Strom sparen‘, das Flutlicht blieb aus. Aber der Trainer ließ keine Einheit ausfallen. Also holten wir unsere Autos, parkten sie um den Platz, um mit deren Scheinwerfern für Beleuchtung zu sorgen.“ Ein anderes Mal habe Gerd Höfer, damals Vorsitzender des Sonsbecker Reitvereins, die Reithalle zur Verfügung gestellt und Dülberg seine Mannschaft durch die Späne gescheucht. „Karl Teloo musste dabei auch mal den damaligen Vorsitzenden Willy Lemkens huckepack mitnehmen“, sagt Hahn und lacht.
Willy Lemkens‘ Sohn Marc, der aktuelle Vorsitzende des SVS, berichtete beim Wiedersehen der Meister aus den Siebzigern über den positiven Werdegang des Klubs. Viele Fotos wurden gezeigt, herumgereicht und noch einige Anekdoten erzählt. Für den aus Aalen angereisten Heinz-Theo Hageney – seinerzeit laut Hahn ein junger Spielmacher – und Stürmer Thissen aus dem niederländischen Helmond, hatte sich die weitere Anfahrt somit ebenfalls gelohnt, um die gemeinsame Fußballzeit vor 50 Jahren wieder aufleben zu lassen.