Meisterlich und dramatisch

Die Spielzeit 2024/25 ist beendet – und der finale Spieltag hatte es in sich. Während sich TuS Esens mit dem 25. Saisonsieg standesgemäß aus der Liga verabschiedete, entschied ein Last-Minute-Elfmeter in Norden über den Relegationsplatz. Mit Ihrem Sieg in Hage rettete sich Concordia Ihrhove endgültig, auch Wiesmoor, Larrelt und Westrhauderfehn bleiben in der Liga.