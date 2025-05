Meisterlich: Teisbach erlöst sich selbst - dann brechen alle Dämme...

Das hätte beinahe noch ins Auge gehen können - wobei die Betonung auf "beinahe" liegt. Denn der TuS Pfarrkirchen war an diesem letzten Spieltag ein wahrlich ebenbürtiger Gegner für den FC Teisbach, der sich stellenweise recht schwertat gegen die Rottaler. Unabhängig davon hätte aber auch Verfolger Schierling entsprechend abschneiden müssen, um die Meisterschaft des FCT noch einmal ernsthaft zu gefährden. Am Ende gewann die Baumgartl-Elf aber verdient durch ein sehenswertes Kopfball-Tor von Maxi Huber in der 69 Minute. Bis zu diesem Zeitpunkt gestalteten die Gäste die Angelegenheit jedoch überaus spannend...

"Jetzt, wo man die Mannschaft feiern sieht, glaubt man's tatsächlich", sagt ein sichtlich bewegter Teisbacher Trainer nach dem Abpfiff der Partie, die über weite Strecken von viel Einsatz, Kampf und nur wenigen spielerischen Höhepunkten geprägt war. "Wenn uns vor eineinhalb Jahren jemand gesagt hätte, dass wir Bezirksliga-Meister werden, den hätten wir sicher für verrückt erklärt." Und Flo Baumgartl ergänzt anerkennend mit Bierduschen-getränktem Meister-Shirt: "Es ist unglaublich, wie hart die Jungs gearbeitet haben."

Die Begegnung in Pfarrkirchen - das "Grande Finale", der vielzitierte "Showdown" - bezeichnet der Coach im Nachgang als "sehr schwere Partie, weil wir gewusst haben, dass wir drei Punkte Vorsprung haben und nicht zu viel riskieren dürfen". Nun aber kann "ganz Teisbach extrem stolz auf die Jungs sein", betont ein überglücklicher Meister-Trainer und fügt hinzu: "Dieser Titel gehört jedem Funktionär, jedem Fan, jedem Ehrenamtlichen - jeder ist die letzten Wochen und Monate zu einhundert Prozent hinter uns gestanden, hat uns mitgetragen. Ich kann nur den Hut ziehen vor den Jungs!"