Meisterlich mit Ansage: Tinnen zerlegt Wesuwe II

Wenn eine Mannschaft zur Meisterschaft fährt, gibt es bekanntlich zwei Möglichkeiten: zittern oder liefern. Der SV DJK Tinnen entschied sich in Wesuwe sehr früh für Variante zwei und ließ im Stadtduell nicht den Hauch eines Dramas aufkommen.
Tinnen drückt früh aufs Gaspedal
Die Ausgangslage war klar: Tabellenführer Tinnen wollte den Titel perfekt machen, der FC Wesuwe II brauchte im Kampf um den Klassenerhalt dringend etwas Zählbares. Auf dem Platz wirkte dieser Gegensatz dann allerdings eher wie eine praktische Vorführung in Sachen Kräfteverhältnis.
Schon in der 16. Minute brachte Hannes Janzen die Gäste nach Vorarbeit von Lukas Diek in Führung. Nur vier Minuten später legte Tobias Möhlenkamp nach – erneut hatte Diek seine Füße im Spiel. Wesuwe II bekam kaum Luft zum Atmen, Tinnen dagegen spielte mit der Selbstverständlichkeit einer Mannschaft, die den Meistersekt offenbar schon kaltgestellt hatte.
In der 27. Minute erhöhte Lukas Thien auf 0:3, ehe Hannes Janzen nur wenig später per Foulelfmeter seinen Doppelpack schnürte. Niklas Tangen war zuvor im Strafraum zu Fall gebracht worden. Nach einer halben Stunde stand es 0:4 – und die Meisterfrage hatte bereits starke Tendenzen zur Formsache.
Auch nach der Pause kein Mitleid
Wer auf eine Reaktion der Gastgeber gehofft hatte, musste geduldig bleiben. Tinnen blieb spielbestimmend, dominant und immer wieder gefährlich. Weitere Großchancen durch Janzen, Möhlenkamp, Lennart Jänen und Thien zeigten, dass die Gäste noch längst nicht in den Verwaltungsmodus schalten wollten.
Den Schlusspunkt setzte schließlich Lukas Diek in der 55. Minute. Nach einem langen Ball und der Ablage von Hannes Janzen schob er zum 0:5 ein und unterstrich damit endgültig die Einseitigkeit dieses Stadtduells.
Danach plätscherte die Partie kontrolliert dem Abpfiff entgegen. Tinnen verwaltete nicht nur das Ergebnis, sondern auch das Gefühl, an diesem Abend alles im Griff zu haben.
Am Ende stand ein hochverdienter Auswärtssieg, eine dominante Vorstellung über 90 Minuten und die vorläufige Meisterschaft für den SV DJK Tinnen.
Manche Titel werden erkämpft. Dieser hier wurde in Wesuwe schlicht mit Anlauf abgeholt.