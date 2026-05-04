Meisterlich mit Ansage: Tinnen zerlegt Wesuwe II von P. M. · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV DJK Tinnen

Wenn eine Mannschaft zur Meisterschaft fährt, gibt es bekanntlich zwei Möglichkeiten: zittern oder liefern. Der SV DJK Tinnen entschied sich in Wesuwe sehr früh für Variante zwei und ließ im Stadtduell nicht den Hauch eines Dramas aufkommen.

Tinnen drückt früh aufs Gaspedal Die Ausgangslage war klar: Tabellenführer Tinnen wollte den Titel perfekt machen, der FC Wesuwe II brauchte im Kampf um den Klassenerhalt dringend etwas Zählbares. Auf dem Platz wirkte dieser Gegensatz dann allerdings eher wie eine praktische Vorführung in Sachen Kräfteverhältnis.

Schon in der 16. Minute brachte Hannes Janzen die Gäste nach Vorarbeit von Lukas Diek in Führung. Nur vier Minuten später legte Tobias Möhlenkamp nach – erneut hatte Diek seine Füße im Spiel. Wesuwe II bekam kaum Luft zum Atmen, Tinnen dagegen spielte mit der Selbstverständlichkeit einer Mannschaft, die den Meistersekt offenbar schon kaltgestellt hatte. In der 27. Minute erhöhte Lukas Thien auf 0:3, ehe Hannes Janzen nur wenig später per Foulelfmeter seinen Doppelpack schnürte. Niklas Tangen war zuvor im Strafraum zu Fall gebracht worden. Nach einer halben Stunde stand es 0:4 – und die Meisterfrage hatte bereits starke Tendenzen zur Formsache.