Meisterlich in die Kreisliga

Mit einem 7:2-Sieg am letzten Spieltag gegen die SG Waggum/Bienrode hat der FC Wenden II seine starke Saison in der 1. Kreisklasse endgültig vergoldet: Der verdiente Lohn ist der Aufstieg in die Kreisliga! Eine beeindruckende Spielzeit findet damit ihren Höhepunkt – sportlich wie menschlich.

Torhüter Tobias Löckener, der über die Saison hinweg ein sicherer Rückhalt war, sieht das Erfolgsgeheimnis nicht nur auf dem Platz: „Uns zeichnet definitiv der enge Zusammenhalt und der gute Mix in der Mannschaft aus. Wir haben über die gesamte Saison nie die Ernsthaftigkeit verloren und waren immer mindestens 15–20 Mann beim Training. Das wirkt sich dann am Ende auf dem Feld einfach aus. Außerdem verstehen wir uns auch untereinander super – nach jedem Training sitzen wir mit den Jungs noch zusammen und es wird über alles Mögliche gequatscht. Diese Mannschaft ist einfach auch Familie – und das merkt man auch auf dem Feld.“

Nach der makellosen Hinrunde wurde es in der Rückrunde nochmal spannend: Drei Niederlagen und zwei weitere Unentschieden brachten etwas Unruhe in die bis dahin dominante Saison. Auch Löckener, der 24 der 26 Saisonspiele im Tor stand, blickt selbstkritisch zurück:

„Die Hinrunde war natürlich kaum zu überbieten. Ich bin auch ganz ehrlich – mit so einer Hinrunde haben wir, glaube ich, alle nicht gerechnet. Die Rückrunde startete auch stark, aber dann kamen Verletzungen von drei Leistungsträgern dazu. Und vielleicht war der ein oder andere im Kopf auch schon in der Kreisliga – ausschließen möchte ich das nicht.“

Ein Schlüsselmoment im Aufstiegsrennen

Als eines der wichtigsten und gleichzeitig schwersten Spiele der Saison nennt Löckener das Rückspiel gegen den ärgsten Verfolger TVE Veltenhof:

„Wir wussten vor dem Spiel: Wenn das heute in die Hose geht, sind die auf einmal einen Punkt vor uns. Gerade zuhause wollten wir unbedingt gewinnen, um uns wieder mit fünf Punkten abzusetzen. Am Ende haben wir 1:1 gespielt – das war für uns eher ein Punktgewinn als für Veltenhof. So hatten wir alles bis zum Ende selbst in der Hand. Ich denke, dieses Spiel war die Vorentscheidung – auch wenn wir danach noch zwei harte Aufgaben vor uns hatten. Veltenhof muss man am Ende aber einfach Respekt zollen, sie waren bis zum Schluss lästig und hätten sofort zugeschlagen, wenn wir nicht geliefert hätten.“

Dominanz in Zahlen

Der FC Wenden 2 war am Ende das Maß der Dinge – auch statistisch:

20 Siege, 3 Remis, nur 3 Niederlagen in 26 Spielen

127 Tore – beste Offensive der 1. Kreisklasse

33 Gegentore – auch defensiv top

Fairste Mannschaft der 1. Kreisklasse

Das Offensiv-Duo Luca-Pascal Ebers und Tim Brandes steuerte sagenhafte 73 Treffer bei

Die Mannschaft spielte neun Mal zu Null

Aufstieg mit Ausrufezeichen

Am letzten Spieltag behielt die Mannschaft trotz des Drucks einen kühlen Kopf. Mit dem 7:2-Erfolg gegen Waggum/Bienrode machte das Team alles klar und ließ sich den Platz an der Sonne nicht mehr nehmen – Veltenhof im Nacken hin oder her. Der Aufstieg ist hochverdient – und ein Beweis dafür, dass neben Qualität auch Zusammenhalt, Trainingsfleiß und Teamgeist den Unterschied machen können.