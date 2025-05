Meisterlich bis zur letzten Minute - 5:1 gegen Hergershausen!

Kreisliga C Dieburg

Erste Halbzeit: Frühe Führung und klare Verhältnisse

Julian Deiler brachte die Viktoria bereits in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste (23.) hatte Kleestadt aber direkt die passende Antwort parat: Alexander Tretin stellte in der 27. Minute auf 2:1.