Meisterinterview mit Victor Kleinhenz: »Es sind viele Tränen geflossen

Der 1. FC Schweinfurt 05 hat`s gepackt und ist Meister der Regionalliga Bayern. Cheftrainer Victor Kleinhenz hat gleich in seinem ersten Jahr das geschafft, was seinen Vorgängern nicht gelang: Der Sprung in den Profifußball. Ganz nebenbei ist Kleinhenz mit seinen 33 Jahren der jüngste Aufstiegstrainer in der Historie der Regionalliga Bayern. Der zweifache Familienvater hat seit Freitag bewegte Tage hinter sich. Wir haben mit ihm gesprochen:

FuPa: Schweinfurt, eine Stadt im Partymodus! Victor, erzähl uns doch bitte ein wenig von den Feierlichkeiten. Was ist nach dem Schlusspfiff gegen die Kickers am vergangenen Freitag in und um das Sachs-Stadion passiert?

Victor Kleinhenz (33): Es waren einfach nur unglaublich viele tolle Momente dabei. So viele Emotionen, so viele glückliche Menschen. Wir waren bis etwa 1:30 Uhr auf dem Rasen, in der Kabine, auf dem Vorplatz oder auch im VIP-Zelt. Anschließend sind wir in der Stadt von Kneipe zu Kneipe gezogen und haben zusammen mit ganz vielen Schnüdel-Fans den Titel gefeiert. Ich kann nur so viel sagen, es war längst schon wieder hell, als ich zuhause war. (lacht)



Wie geht`s feiertechnisch noch weiter?

Wir freuen uns jetzt einfach auf die letzten beiden Spiele, die wir ohne Druck absolvieren können. Beim letzten Heimspiel gibt`s ja dann auch noch die Meisterschale. Und dann hat auch die Stadt Schweinfurt noch ein wenig was mit uns vor. Stichwort Meisterehrung im Rathaus, Eintrag ins Goldene Buch und so weiter. Da wird nochmal ordentlich was los sein. (grinst)

Für dich persönlich hätte es nicht besser laufen können. Gleich im ersten Jahr hast du das Kunststück Aufstieg in die 3. Liga geschafft. Ein Traum, der eigentlich bis auf Weiteres schon begraben schien in Schweinfurt. Musst du dich manchmal selbst kneifen, was da gerade passiert?

Das fühlt sich im Moment tatsächlich alles noch ein wenig surreal an. Ich denke, erst mit ein wenig Abstand werden wir realisieren, was wir da geschafft haben. Ich will auch ehrlich sein: Ich musste auf meinen vorherigen Stationen schon auch extrem viel Lehrgeld zahlen. Dass es gleich auf Anhieb bei meinem Verein jetzt so gut geklappt hat, macht mich glücklich und auch stolz. Der Moment, als wir es letzten Freitag endlich geschafft hatten, der war schon sehr, sehr emotional. Ganz nebenbei hat mir jemand gesagt, dass es gegen Würzburg mein 100. Spiel in der Regionalliga war. Es sind tatsächlich viele Tränen geflossen. (schmunzelt)