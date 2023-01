Meisterhaftes Trainingslager für Hilalspor Berlin Berlin-Liga Spitzenreiter bereitet sich in der Türkei auf den Pflichtspiel-Restart vor

Es wird gleich ein richtungsweisendes Spiel. Am 29.01. empfängt Hilalspor Berlin den Tabellendritten, die Füchse Berlin. Mit einem Sieg im direkten Duell könnten die Kreuzberger einen großen Schritt in Richtung Oberliga machen. Um das Mannschaftsfeeling im Vorfeld nochmal zu stärken, ist die Mannschaft am 14.01. ins Trainingslager geflogen. In Antalya bereitet sich die Mannschaft auf die restlichen Spiele vor. Am 21.01. wird die Mannschaft in die Hauptstadt zurückkehren und den Feinschliff vornehmen.