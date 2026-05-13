 2026-05-12T12:35:39.633Z

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Meistergalerie Donau/Isar: SV Kasing II lässts krachen

Diese Teams heben ab

von Michel Guddat · Heute, 15:23 Uhr · 0 Leser
"Wer nicht hüpft, der ist B-Klassist, Hey, Hey"! Der SV Kasing II marschiert in die A-Klasse!
"Wer nicht hüpft, der ist B-Klassist, Hey, Hey"! Der SV Kasing II marschiert in die A-Klasse! – Foto: SV Kasing

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FuPa sucht die Meister aller Kreise in Oberbayern. Bilder und Videos gerne an:

SV Kasing II zerlegt die B-Klasse 1 Donau/Isar

"Wer nicht hüpft, der ist B-Klassist, Hey, Hey"! Der SV Kasing II marschiert in die A-Klasse!
"Wer nicht hüpft, der ist B-Klassist, Hey, Hey"! Der SV Kasing II marschiert in die A-Klasse! – Foto: SV Kasing

Was für eine Saison des SV Kasing II! Mit, Stand jetzt, nur einer Niederlage und einem Torverhätlnis von 71:16 marschiert der SVKII souverän in die A-Klasse.