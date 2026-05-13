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Meistergalerie Donau/Isar: SV Kasing II lässts krachen
Diese Teams heben ab
von Michel Guddat · Heute, 15:23 Uhr · 0 Leser
"Wer nicht hüpft, der ist B-Klassist, Hey, Hey"! Der SV Kasing II marschiert in die A-Klasse! – Foto: SV Kasing