Meistergalerie Donau/Isar: SV Kasing II lässts krachen Diese Teams heben ab von Michel Guddat · Heute, 15:23 Uhr · 0 Leser

"Wer nicht hüpft, der ist B-Klassist, Hey, Hey"! Der SV Kasing II marschiert in die A-Klasse! – Foto: SV Kasing

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"Wer nicht hüpft, der ist B-Klassist, Hey, Hey"! Der SV Kasing II marschiert in die A-Klasse! – Foto: SV Kasing