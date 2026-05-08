Meisterfrage von der Schröder- bis zur Landesliga Nur die SV Elversberg II durfte schon über den Titelgewinn jubeln. In allen anderen Klassen bis hin zu den vier Landesligen sind die Würfel noch nicht gefallen. von Georg Müller · Heute, 14:02 Uhr · 0 Leser

Eine Szene aus dem Spiel FC Freisen - VfL Primstal (2:1). Beide Teams sind kurz vor Saisonende noch mitten im Aufstiegskampf – Foto: Oliver Altmaier

Wer steigt direkt auf und wer spielt in der Relegation? Das ist die Frage, die wir hier in allen Klassen bis zur Landesliga beleuchten.

Schröder-Liga Der Meister steht wie gesagt schon seit Wochen mit der SV Elversberg II fest. Um Platz Zwei kämpfen noch Jägersburg und Saarbrücken, wobei hier eindeutig Jägersburg die Nase vorne hat. Der direkte Vergleich spricht für den FSV, der damit eigentlich vier Punkte besser steht als der Verfolger aus Saarbrücken. Verbandsliga Nordost: Weil Freisen in Primstal am Mittwoch verloren hat, ist noch alles offen. Und ausgerechnet am letzten und 30. Spieltag spielen die vier Spitzenteams gegeneinander. Spitzenreiter Freisen empfängt Ottweiler-Steinbach und Lebach-Landsweiler tritt zu Hause gegen Primstal an. Da Lebach-Landsweiler aber den direkten Vergleich gegen Ottweiler-Steinbach verloren hat und schon fünf Punkte hinter Primstal liegt, muss die SG Lebach-Landsweiler auf einen Fehltritt der beiden Konkurrenten vor diesem letzten Spieltag hoffen, um dann ein Endspiel auf eigenem Platz zu bekommen.

Verbandsliga Südwest: Ähnlich spannend ist es im Südwesten. Während eigentlich keiner mehr daran zweifelt, dass Geislautern den Aufstieg schafft, ist um Platz Zwei ein Dreikampf entstanden. Der FV Siersburg steht zwei Punkte besser als die SG Körprich-Bilsdorf und der FV Bischmisheim. Aber das Restprogramm des FVS hat es in sich. Zuerst tritt man in Friedrichweiler an, dann empfängt man den Spitzenreiter Geislautern, bevor es zum direkten Konkurrenten nach Körprich-Bilsdorf geht. Klar, dass sich da die beiden Konkurrenten gute Chancen ausrechnen, am Ende auf dem Relegationsplatz zu landen. Vor allem der derzeitige Vierte aus Bischmisheim ist als beste Rückrundenmannschaft wieder dicke im Geschäft. Die Mannschaft von Jannik Schliesing hat den direkten Vergleich mit Siersburg gewonnen und steht mit Körprich-Bilsdorf nach zwei Unentschieden auch in dieser Kategorie auf einer Höhe. Landesliga Nord: Die SG Scheuern-Steinbach-Dörsdorf kann am Sonntag gegen den FV Eppelborn II den Aufstieg klar machen. Kutzhof und Uchtelfangen streiten sich um Platz Zwei. Kutzhof steht zwei Punkte besser, muss aber am vorletzten Spieltag noch pausieren, so dass Uchtelfangen es aus eigener Kraft schaffen kann, Platz Zwei zu erobern. Allerdings steht an diesem vorletzten Spieltag das Duell zu Hause gegen den angehenden Meister auf dem Programm. Nur zur Info: Der direkte Vergleich spricht für Uchtelfangen (5:2,1:2).