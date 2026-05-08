Meisterfrage von der Schröder- bis zur Landesliga

Wer steigt direkt auf und wer spielt in der Relegation? Das ist die Frage, die wir hier in allen Klassen bis zur Landesliga beleuchten.
Der Meister steht wie gesagt schon seit Wochen mit der SV Elversberg II fest. Um Platz Zwei kämpfen noch Jägersburg und Saarbrücken, wobei hier eindeutig Jägersburg die Nase vorne hat. Der direkte Vergleich spricht für den FSV, der damit eigentlich vier Punkte besser steht als der Verfolger aus Saarbrücken.
Weil Freisen in Primstal am Mittwoch verloren hat, ist noch alles offen. Und ausgerechnet am letzten und 30. Spieltag spielen die vier Spitzenteams gegeneinander. Spitzenreiter Freisen empfängt Ottweiler-Steinbach und Lebach-Landsweiler tritt zu Hause gegen Primstal an. Da Lebach-Landsweiler aber den direkten Vergleich gegen Ottweiler-Steinbach verloren hat und schon fünf Punkte hinter Primstal liegt, muss die SG Lebach-Landsweiler auf einen Fehltritt der beiden Konkurrenten vor diesem letzten Spieltag hoffen, um dann ein Endspiel auf eigenem Platz zu bekommen.
Ähnlich spannend ist es im Südwesten. Während eigentlich keiner mehr daran zweifelt, dass Geislautern den Aufstieg schafft, ist um Platz Zwei ein Dreikampf entstanden. Der FV Siersburg steht zwei Punkte besser als die SG Körprich-Bilsdorf und der FV Bischmisheim. Aber das Restprogramm des FVS hat es in sich. Zuerst tritt man in Friedrichweiler an, dann empfängt man den Spitzenreiter Geislautern, bevor es zum direkten Konkurrenten nach Körprich-Bilsdorf geht. Klar, dass sich da die beiden Konkurrenten gute Chancen ausrechnen, am Ende auf dem Relegationsplatz zu landen. Vor allem der derzeitige Vierte aus Bischmisheim ist als beste Rückrundenmannschaft wieder dicke im Geschäft. Die Mannschaft von Jannik Schliesing hat den direkten Vergleich mit Siersburg gewonnen und steht mit Körprich-Bilsdorf nach zwei Unentschieden auch in dieser Kategorie auf einer Höhe.
Die SG Scheuern-Steinbach-Dörsdorf kann am Sonntag gegen den FV Eppelborn II den Aufstieg klar machen. Kutzhof und Uchtelfangen streiten sich um Platz Zwei. Kutzhof steht zwei Punkte besser, muss aber am vorletzten Spieltag noch pausieren, so dass Uchtelfangen es aus eigener Kraft schaffen kann, Platz Zwei zu erobern. Allerdings steht an diesem vorletzten Spieltag das Duell zu Hause gegen den angehenden Meister auf dem Programm. Nur zur Info: Der direkte Vergleich spricht für Uchtelfangen (5:2,1:2).
Reiskirchen ist vier Punkte vor Hangard und fünf vor Blieskastel und kann sich sogar noch einen Patzer leisten und wird trotzdem Meister. Die Entscheidung, wer in die Relegation darf, fällt aber wohl am 17. Mai, wenn sich Blieskastel-Lautzkirchen und Hangard im direkten Duell gegenüberstehen.
Der SC Großrosseln kehrt nach einem Jahr Abstinenz direkt wieder in die Verbandsliga zurück, das steht wohl fest. Aber wer darf in die Relegation? Altenwald (51), Emmersweiler (49) und Friedrichsthal (48) sind die drei Vereine mit realistischen Chancen auf Platz Zwei. Und kurioserweise muss Altenwald zuerst gegen Emmersweiler und dann in Friedrichsthal antreten. Also: Ausgang völlig offen!
Bous steht drei Zähler besser als Pachten und beide weit vor den Dritt- und Viertplazierten. Da sich auch das Restprogramm nur unwesentlich unterscheidet, hat Bous eindeutig die Nase vorn, es Großrosseln gleichzutun und direkt in die Verbandsliga zurückzukehren. Pachten seinerseits ist in der gesamten Rückrunde ungeschlagen und darf sich zumindest auf ein zuschauerträchtiges Relegationsspiel freuen. Oder leistet sich Bous doch noch einen Ausrutscher?