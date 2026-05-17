Meisterfrage vertagt: B-Liga-Topteams feiern Schützenfeste

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Teaser KLB WETZLAR: +++ In der Fußball-B-Liga Wetzlar wird der Meister erst am letzten Spieltag gekürt. Weil der SC Waldgirmes III keine Gnade kennt und die SG Biskirchen/Ulmtal noch torhungriger ist +++
Wetzlar. Gewohnt turbulent ist es auf einigen Plätzen am vorletzten Spieltag in der Fußball-B-Liga Wetzlar zugegangen Vertagt wurde die Meisterfrage: Tabellenführer SG Biskirchen/Ulmtal feierte gegen den TSV Altenkirchen mit 11:1 ebenso ein Schützenfest wie der Zweitplatzierte SC Waldgirmes mit 9:0 bei Absteiger Blau-Weiß Wetzlar. Starke Leistungen lieferten auch der TV Dornholzhausen (4:2 gegen Münchholzhausen/Dutenhofen II), die SG Naunheim/Niedergirmes II (6:2 gegen Hermannstein) und Rot-Weiß Wetzlar (2:1 gegen Spartak Wetzlar).