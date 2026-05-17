Meisterfrage vertagt: B-Liga-Topteams feiern Schützenfeste

Auf seine Tore ist Verlass: Arjanit Buja (r.) trifft beim 6:2 seiner SG Naunheim/Niedergirmes beim SV Hermannstein in der Fußball-B-Liga Wetzlar gleich dreifach. (Archivbild) © Isabel Althof

Wetzlar. Gewohnt turbulent ist es auf einigen Plätzen am vorletzten Spieltag in der Fußball-B-Liga Wetzlar zugegangen Vertagt wurde die Meisterfrage: Tabellenführer SG Biskirchen/Ulmtal feierte gegen den TSV Altenkirchen mit 11:1 ebenso ein Schützenfest wie der Zweitplatzierte SC Waldgirmes mit 9:0 bei Absteiger Blau-Weiß Wetzlar. Starke Leistungen lieferten auch der TV Dornholzhausen (4:2 gegen Münchholzhausen/Dutenhofen II), die SG Naunheim/Niedergirmes II (6:2 gegen Hermannstein) und Rot-Weiß Wetzlar (2:1 gegen Spartak Wetzlar).