Meisterfrage und Abstiegskampf sorgen für Spannung bis zum Schluss

Am Mittwochabend fällt der letzte Vorhang in der Gruppenliga Kassel 2. Während mit dem SV Weidenhausen II ein Absteiger bereits feststeht, wird die Entscheidung über die Meisterschaft und mehrere Abstiegsplätze erst am letzten Spieltag fallen. Eintracht Baunatal und die SG Calden/Meimbressen liefern sich ein Fernduell um den Titel, im Tabellenkeller kämpfen SV Espenau, TSG Wilhelmshöhe, TSV Rothwesten und FC Großalmerode ums Überleben oder zumindest um ein Entscheidungsspiel.