Meisterfrage geklärt? Gifhorn hadert mit Remis bei der SVG Göttingen

Die SVG Göttingen und der MTV Gifhorn trennten sich nach einem intensiven Landesligaspiel mit 2:2. Beide Trainer sahen dabei ein hochklassiges Duell, haderten am Ende aber jeweils mit dem Ergebnis. Durch das Remis hat Gifhorn nur noch eine utopische Chance auf den Titel.
„Vorneweg muss ich ganz klar sagen, dass es ein richtig gutes Landesligaspiel von beiden Mannschaften war“, erklärte Gifhorns Trainer Holger Ringe nach der Partie. Seine Mannschaft erwischte den perfekten Start und ging bereits in der zweiten Minute in Führung. „Ein sehr, sehr schön herausgespieltes Tor." Über viele Stationen spielte Luczkiewicz einen super Steckpass auf Jovan Hoffart, der eiskalt verwertete, schilderte Ringe den Angriff zum 1:0.
In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel. „Göttingen hatte auch noch die ein oder andere Chance. Aber wir haben wirklich die Ruhe bewahrt“, sagte Ringe. Kurz vor der Pause verhinderte Gifhorns Schlussmann Merlin Thiel mehrfach den Ausgleich, ehe ein Gewitter für eine längere Unterbrechung sorgte.
Nach dem Seitenwechsel kam die SVG besser ins Spiel. Nils Reutter sah seine Mannschaft sogar überlegen: „Ich glaube, wir waren über die gesamten 90 Minuten die bessere Mannschaft und standen uns vor allem offensiv selbst im Weg.“ In der 55. Minute erzielte Mahyar Nekuienia den verdienten Ausgleich zum 1:1.
Gifhorn antwortete jedoch erneut. Jarne Wöckener traf in der 73. Minute, nachdem zuvor mehrere Chancen zum möglichen Treffer vergeben wurden. „Der Knackpunkt war halt, dass wir das 3:1 machen müssen“, ärgerte sich der MTV-Coach.
Die SVG gab sich aber nicht geschlagen. In der Schlussminute traf der eingewechselte Tomislav Relota noch zum 2:2-Endstand. „Ein später Punkt, der sich sehr gut anfühlt, aber am Ende des Tages zwei Punkte zu wenig sind“, sagte Reutter anschließend. Grund dafür sei „unsere mangelnde Effizienz“, durch die seine Mannschaft Punkte verschenkt habe.
Dennoch zog der SVG-Trainer ein positives Fazit: „Trotzdem wieder eine Top-Leistung meines Teams und der erwartet emotionale Abschluss für viele von uns.“ Auch Ringe war mit dem Auftritt grundsätzlich zufrieden: „Trotzdem ein Riesenspiel von uns. Nur das Ergebnis passt in dem Fall nicht.“
Gifhorn hat nun drei Punkte Rückstand auf Vorsfelde und ein deutlich schwächeres Torverhältnis. Damit ist die Titelfrage wohl geklärt. Die SVG hingegen bleibt auf Rang sieben und kann theoretisch am letzten Spieltag noch in die Top-Fünf springen.