Meisterfrage geklärt? Gifhorn hadert mit Remis bei der SVG Göttingen

– Foto: Friedhelm Brauner

Die SVG Göttingen und der MTV Gifhorn trennten sich nach einem intensiven Landesligaspiel mit 2:2. Beide Trainer sahen dabei ein hochklassiges Duell, haderten am Ende aber jeweils mit dem Ergebnis. Durch das Remis hat Gifhorn nur noch eine utopische Chance auf den Titel.

„Vorneweg muss ich ganz klar sagen, dass es ein richtig gutes Landesligaspiel von beiden Mannschaften war“, erklärte Gifhorns Trainer Holger Ringe nach der Partie. Seine Mannschaft erwischte den perfekten Start und ging bereits in der zweiten Minute in Führung. „Ein sehr, sehr schön herausgespieltes Tor." Über viele Stationen spielte Luczkiewicz einen super Steckpass auf Jovan Hoffart, der eiskalt verwertete, schilderte Ringe den Angriff zum 1:0.

In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel. „Göttingen hatte auch noch die ein oder andere Chance. Aber wir haben wirklich die Ruhe bewahrt“, sagte Ringe. Kurz vor der Pause verhinderte Gifhorns Schlussmann Merlin Thiel mehrfach den Ausgleich, ehe ein Gewitter für eine längere Unterbrechung sorgte. Lucky Punch kurz vor Spielende Nach dem Seitenwechsel kam die SVG besser ins Spiel. Nils Reutter sah seine Mannschaft sogar überlegen: „Ich glaube, wir waren über die gesamten 90 Minuten die bessere Mannschaft und standen uns vor allem offensiv selbst im Weg.“ In der 55. Minute erzielte Mahyar Nekuienia den verdienten Ausgleich zum 1:1.