Meisterformel: "Neuzugänge + bestehender Kader = Erfolg"

– Foto: FV Radnik Sindelfingen

Der FV Radnik Sindelfingen hat sich vorzeitig den Titel in der Kreisliga B7 Stuttgart/Böblingen und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga A gesichert. Nach einer sportlich dominanten Spielzeit stand der Triumph für die Mannschaft überraschend schon auf dem Heimweg von einer Auswärtspartie fest. Trainer Muharem Velic äußert sich über den emotionalen Moment des Erfolgs, die ausgeprägte Offensivstärke seines Teams und die anstehenden Planungen für die sportliche Zukunft.

Doch der Verlauf der Saison hielt eine Überraschung bereit: Nach einem problemlosen Auswärtsspiel beim FC Gärtringen, wo die Sindelfinger einen klaren Sieg einfahren konnten, patzte der direkte Konkurrent K.F.I.B. Sindelfingen zeitgleich und verlor unerwartet sein Spiel. Die Mannschaft erfuhr von diesem Ergebnis erst, als sie sich bereits auf dem Heimweg befand. Velic beschreibt die erste Reaktion auf der Rückfahrt: „Unsere erste Reaktion war: ‚Okay, wir sind jetzt schon Meister?‘ Wir haben uns dann alle schnell im Vereinsheim getroffen und spontan vorgefeiert.“

Der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft kam für das Team unerwartet früh. Eigentlich hatten die Verantwortlichen und die Mannschaft damit gerechnet, frühestens am 23. Spieltag mit einem Heimsieg über den SV Rohrau II aus eigener Kraft Meister zu werden. „Es war eigentlich perfekt gedacht: Man spielt zu Hause, gewinnt und feiert direkt im Anschluss“, erklärt Trainer Muharem Velic gegenüber FuPa.

Meisterfeier trotz kurzfristiger Spielabsage

Die ursprünglich für das Heimspiel gegen den SV Rohrau II geplante große Feier fand ebenfalls statt, allerdings unter gänzlich veränderten Bedingungen. Der Gegner sagte die Partie wegen akuten Spielermangels kurzfristig ab. Trotz des ausfallenden Spiels ließen sich die Sindelfinger die Meisterstimmung nicht nehmen, auch wenn der sportliche Rahmen auf dem Rasen fehlte.

Der Trainer gesteht, dass die Situation eine besondere war: „Gefeiert haben wir trotzdem, auch wenn es natürlich andere Emotionen sind, wenn man direkt nach dem Abpfiff auf dem Feld Meister wird.“ Für den verbleibenden letzten Spieltag, an dem der Verein erneut als Heimmannschaft antritt, hat sich das Team ein klares Ziel gesetzt. Man möchte die Spielzeit sportlich sauber zu Ende bringen: „Für den letzten Spieltag, an dem wir wieder die Heimmannschaft sind, haben wir uns vorgenommen, die Saison mit einem Sieg zu beenden und uns gebührend bei unseren Fans zu bedanken.“

Die nackten Zahlen des Meisterschaftserfolgs

Ein Blick auf die statistische Bilanz verdeutlicht die sportliche Überlegenheit des neuen Meisters vor dem letzten Spieltag der Saison. Das beeindruckende Torverhältnis von 115:22 dokumentiert eine außergewöhnliche Spielzeit, in der der Tabellenführer in den bisherigen 21 Partien beachtliche 19 Siege einfahren konnte. Demgegenüber stehen lediglich ein Unentschieden und eine Niederlage, was der Mannschaft insgesamt 58 Punkte einbrachte und den Spitzenplatz bei nur noch einem ausstehenden Spieltag unumstößlich festigte.

Der statistische Vergleich zum Verfolger

Der zweitplatzierte Konkurrent KSC Sindelfingen folgt mit deutlichem Abstand auf dem zweiten Rang der Tabelle. Die Mannschaft weist nach ebenfalls 21 absolvierten Spielen eine Bilanz von 15 Siegen, vier Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Mit einem Torverhältnis von 107:30 und daraus resultierenden 49 Punkten beträgt der Rückstand auf den FV Radnik Sindelfingen vor dem Saisonfinale uneinholbare neun Punkte.

Der Aufstieg als von Anfang an klares Saisonziel

Der Gewinn der Meisterschaft ist kein Zufall, sondern das Resultat einer von Beginn an offensiv formulierten Zielsetzung. Während in den vergangenen Jahren im Verein meist nur ein Platz in der „oberen Tabellenhälfte“ als Parole ausgegeben wurde, machten die Verantwortlichen vor dieser Spielzeit intern wie extern keine Kompromisse.

„Wir haben von Anfang an klar kommuniziert: Das Saisonziel ist der Aufstieg“, betont Muharem Velic. Der Trainer vertraute dabei vollkommen auf die individuelle und kollektive Klasse seines Aufgebots: „Wenn man sich aber diesen Kader anschaut, sieht man das Potenzial sofort. Alles andere als Platz 1 oder 2 wäre für uns hinter den Erwartungen zurückgeblieben.“

Kontinuierlicher Aufbau des Kaders seit 2019

Hinter dem jetzigen Erfolg steckt eine langfristige sportliche Strategie. Bereits seit dem Jahr 2019 baut der Verein die Mannschaft konstant und nachhaltig auf. Dass das Potenzial für höhere Aufgaben vorhanden ist, deutete sich schon in den vergangenen Jahren an: In der Saison 2022/2023 belegte das Team den dritten Platz, gefolgt von einem vierten Platz in der darauffolgenden Spielzeit 2023/2024.

„Wir hatten schon immer eine Mannschaft mit hoher fußballerischer Qualität“, erklärt der Coach. Zum endgültigen Titelgewinn fehlten letztlich nur noch wenige Details, die vor dieser Saison erfolgreich integriert werden konnten: „Es hatten lediglich noch ein paar Puzzleteile gefehlt, um sagen zu können: Wir sind auf jeder Position top besetzt, manche sogar doppelt. Jetzt konnten wir das Ziel Meisterschaft fest ins Visier nehmen.“ Die Erfolgsformel bringt Velic pragmatisch auf den Punkt: „Kurz gesagt: Neuzugänge + bestehender Kader = Erfolg.“

Bedingungsloser Offensivfußball als Erfolgsgarant

Die größte spielerische Stärke des Meisters liegt unumstritten in der vordersten Linie. Die Mannschaft agiert extrem torhungrig und sucht unter allen Umständen den direkten Weg zum gegnerischen Gehäuse. Eine abwartende Taktik oder das Verwalten von Ergebnissen entspricht nicht der Philosophie des Trainers. „Wir sind als Team sehr offensiv ausgerichtet. Das beweist auch unser Torverhältnis von 115:22 Toren aus 21 Spielen - bei 19 Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Abwarten und auf Zeit spielen liegt uns einfach nicht. Wir wollen angreifen und attraktiven Fußball zeigen“, untermauert Muharem Velic den spielerischen Ansatz.

Fokus auf die Zukunft statt Mallorca-Reise

Trotz der ausgelassenen Stimmung im Umfeld wird es für die Mannschaft vorerst keine gemeinsame Abschlussfahrt geben. Zwar stand eine Reise nach Mallorca kurzzeitig im Raum, doch die Umstände der vorzeitigen Meisterschaft machten eine Planung kompliziert. Zudem forderten die spontanen und mehrfachen Feierlichkeiten bereits viel Energie.

„Wir hatten kurz eine Fahrt nach Mallorca in Erwägung gezogen. Da wir jedoch so vorzeitig Meister geworden sind, gestaltete sich die Planung etwas schwierig. Zudem war das mehrfache Feiern des Titels bereits sehr intensiv“, erklärt Velic den Verzicht auf die Urlaubsinsel. Stattdessen richtet sich der Fokus auf die sportliche Vorbereitung der kommenden Aufgaben: „Wir fokussieren uns daher jetzt schon auf die kommende Saison und planen schnellstmöglich die nächsten Freundschaftsspiele.“

Wahrnehmung des Aufstiegsrechts und Kontinuität im Kader

Am Aufstieg in die Kreisliga A gibt es im Verein keinerlei Zweifel. „Absolut. Alles andere wäre eine Enttäuschung für unsere Spieler und unsere Fans“, stellt Muharem Velic unmissverständlich klar. Um in der neuen Umgebung zu bestehen, laufen die Planungen im Hintergrund bereits auf Hochtouren. Radikale personelle Veränderungen wird es im Meisterkader jedoch nicht geben, da das Vertrauen in das bestehende Personal groß ist.

Der Trainer gewährt einen Einblick in den aktuellen Stand der Dinge: „Wir stecken mitten in den Planungen. Große Veränderungen wird es allerdings nicht geben, da der Kader gut zusammengestellt und bereit für die neue Aufgabe ist. Eventuell werden wir uns punktuell mit Neuzugängen verstärken, um dem Kader noch mehr Tiefe zu geben.“

Das neue Saisonziel für das Jahr 2026/2027

Mit dem Aufstieg in die Kreisliga A wartet auf den Verein eine anspruchsvolle Aufgabe. Für die kommende Spielzeit 2026/2027 gibt sich der Trainer betont bodenständig und richtet den Blick sachlich auf den Klassenerhalt im gesicherten Mittelfeld. Eine konkrete tabellarische Prognose fällt dem Coach zum jetzigen Zeitpunkt naturgemäß nicht einfach: „Schwer zu sagen. Die erste Saison nach dem Aufstieg ist bekanntlich immer die schwerste.“

Dennoch herrscht im Lager des Meisters Zuversicht, sofern das Team vom Verletzungspech verschont bleibt: „Wenn wir so weitermachen wie bisher und von größeren Verletzungen verschont bleiben, bin ich mir sicher, dass wir einen guten Platz im gesicherten Mittelfeld erreichen können.“