Meisterfeier wird vorbereitet

Bereits in der zweiten Spielminute hatte Niklas Zick die Gelegenheit die Gäste in Führung zu bringen. Ein langer Ball aus der Abwehr rutschte durch die Verteidigung der Gastgeber, sodass Zick allein vor dem Torhüter auftauchte. Zick entschied sich für einen Lupfer, welcher aber knapp am rechten Pfosten vorbeistrich.

Am 27. Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg gastierte die SG Hohenstadt/Untergröningen bei der Zweitvertretung der SGM Fachsenfeld/Dewangen. Schon früh in der Partie konnten die Gäste alle Weichen auf Sieg stellen und gewannen am Ende deutlich mit 1:7. Mit dem Sieg erhöhen sie den Vorsprung an der Tabellenspitze auf neun Zähler, sodass am kommenden, drittletzten Spieltag der Meistertitel klargemacht werden kann.

In der Folge blieben die Gäste spielbestimmend, ließen sich aber noch ein wenig Zeit, ehe sie die Führung ausbauten. Ein Gewaltstoß von Innenverteidiger Crljic aus 20 Metern strich knapp links am Gehäuse vorbei (25.).

Besser machte er es in der neunten Minute – ein Pass von der linken Seite fand im Zentrum Domenico Prencipe. Dieser hatte Platz und konnte zu Zick durchstecken. Zick kam elf Meter vor dem Tor noch mit der Fußspitze an den Ball und bugsierte das Leder unter dem Torhüter hindurch zur 0:1 Führung ins Netz.

In der 28. Minute war es dann wieder einmal Spielertrainer Angelo Colletti, welcher das 0:2 erzielen konnte. Eine Flanke von der rechten Seite durch Felix Häußler wurde von einem Verteidiger der Heimelf unglücklich in Richtung Colletti verlängert. Colletti nahm den Ball mit der Brust herunter und schloss ansatzlos flach ins Tor ab.

Nur drei Zeigerumdrehungen später traf der Goalgetter der Gäste dann bereits erneut. Manuel Rupp wurde 20 Meter vor dem gegnerischen Tor gefoult. Den fälligen Freistoß legte sich Colletti zurecht. Eigentlich setzte er diesen mittig in die Mauer doch machte diese genau im richtigen Moment die Bahn für den Ball frei und fälschte diesen sogar noch unhaltbar ab, sodass er zum 0:3 ins Netz ging (31.).

Kurz vor dem Halbzeitpfiff hätte Jannik Bürgel per Foulelfmeter gar auf 0:4 stellen können, nachdem Marcel Crljic im gegnerischen Strafraum gefällt wurde. Bürgel versuchte es flach rechts, aber der Torhüter der Gastgeber hatte den Braten gerochen und konnte den Ball sicher fangen, sodass es mit dem 0:3 in die Pause ging (45.+2).

Nach Wiederanpfiff nahm sich die Partie eine viertelstündige Verschnaufpause, ehe Niklas Zick mit einem Doppelschlag zur Stelle war. In der 59. Minute legte Niklas Schulz einen langen Ball perfekt per Kopf zu Zick ab, welcher ihn per Dropkick zum 0:4 ins Tor zimmerte. In der 62. Jagte dann Colletti einem gegnerischen Abwehrspieler den Ball ab und legte in den Strafraum zu Zick, welcher allein vor dem Torhüter leichtes Spiel hatte und auf 0:5 stellte.

In der 77. Minute sollte es nach Handspiel im Strafraum erneut einen Elfmeter für die Gäste geben. Wieder legte sich diesen Jannik Bürgel zurecht, wieder versuchte er es flach und wieder konnte der Torhüter parieren. Dieses Mal hatte der Keeper den Ball aber nicht sicher, sodass Bürgel abstauben und das 0:6 erzielen konnte.

Der Ehrentreffer für die Gastgeber gelang dann in der 83. Minute Simon Schmid. Einen Freistoß aus dem Mittelfeld schlug Timo Adrian lang in Richtung zweiten Pfosten. Dort war Schmid zur Stelle und bugsierte den Ball per Direktabnahme zum 1:6 ins Tor.

Den Schlusspunkt der Partie setzte ein weiteres Mal Angelo Colletti. Er selbst wurde 20 Meter vor dem Tor in zentraler Position zu Fall gebracht und legte sich den Ball zum Freistoß zurecht. Diesen setzte er ansatzlos direkt rechts unten zum 1:7 Endstand ins Tor (85.).

Da am Vortag der SSV Aalen II in Abtsgmünd mit 2:1 verlor, konnte die SGHU ihren Vorsprung auf den Zweitplatzierten nun auf neun Punkte ausbauen. Somit reicht am kommenden Woche am drittletzten Spieltag bereits ein Unentschieden um die Meisterschaft perfekt zu machen.

Aufstellung:

SG Hohenstadt / Untergröningen: Fabio Leopardi, Manuel Rupp (89. Niklas Schulz), Felix Häußler, Danilo Funk (55. Oliver Stegmeier), Domenico Prencipe, Jannik Bürgel, Angelo Gabriele Colletti (86. Niklas Zick), Niklas Zick (73. Simon Hieber)

Tore: 0:1 Niklas Zick (9.), 0:2 Angelo Gabriele Colletti (28.), 0:3 Angelo Gabriele Colletti (31.), 0:4 Niklas Zick (59.), 0:5 Niklas Zick (62.), 0:6 Jannik Bürgel (77.), 1:6 Simon Schmid (83.), 1:7 Angelo Gabriele Colletti (85.)

Besondere Vorkommnisse: Jannik Bürgel (SG Hohenstadt / Untergrönin.) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Matthias Ilg (45.). Jannik Bürgel (SG Hohenstadt / Untergrönin.) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Matthias Ilg (76.).