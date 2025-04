Meisterfeier vertagt: TSV Havelse verliert bei Eintracht Norderstedt

Vor 272 Zuschauern legte der SV Werder Bremen II den Grundstein für den Heimsieg früh: Holsteins Quentin Seidel wurde bereits in der 15. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. In Überzahl bestimmte Bremen die Partie und kam durch einen Doppelschlag von Leon Opitz (55., 60.) zur Führung. Kapitän Cimo Röcker erhöhte in der 85. Minute auf 3:0. Matteo Mazzone betrieb in der 90. Minute Ergebniskosmetik für den Tabellenletzten. Bremen baut sein Punktekonto auf 46 aus, Holstein Kiel bleibt mit 22 Zählern Schlusslicht.

