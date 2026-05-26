Meisterfeier verschoben: SV Schopfheim schlägt TuS Kleines Wiesental

Der Schopfheimer Stürmer Sergio Cammarano (rechts) setzt sich in dieser Szene gegen Tim Kröhnke vom Spitzenreiter TuS Kleines Wiesental durch. | Foto: Thomas Heß

In der Fußball-Kreisliga A West kann der TuS Kleines Wiesental den ersten Matchball zur Meisterschaft noch nicht verwerten. Beim Verfolger SV Schopfheim unterliegt der Spitzenreiter mit 1:3.

Dass der TuS Kleines Wiesental mit einem Sieg im Oberfeldstadion die Meisterschaft hätte sicherstellen können, war laut Fatih Cam, dem Trainer des SV Schopfheim, der größte Ansporn für seine Elf. „Der Fokus war voll auf dieses Spiel ausgerichtet“, erklärte der Coach, der den TuS bei dessen 4:1-Heimsieg über den FC Steinen-Höllstein beobachtet hatte und der Mannschaft seine wichtigen Erkenntnisse weitervermittelte.

Die Gäste hatten die eigenen Fans mobilisiert, die – überwiegend in Vereinsfarben gewandet – gerne am Abend mit dem Team gefeiert hätten. „Ich hatte aber den Eindruck, dass Wiesental dadurch eher gehemmt war“, sagte Cam. „Sie hatten diesmal etwas zu verlieren.“