Meisterfeier und Abstiegskampf prägen den 28. Spieltag Eicherscheid reist als Champion nach Richterich – unten bleibt es eng. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Zwei Spieltage vor Saisonende ist Germania Eicherscheid bereits Meister, während im Tabellenkeller weiterhin jeder Punkt zählt. Besonders die Duelle in Erkelenz, Würselen und Konzen könnten entscheidende Auswirkungen auf den Abstiegskampf der Bezirksliga Staffel 4 haben.

Meister zu Gast in Richterich Der frisch gekürte Meister Germania Eicherscheid gastiert bei Rhenania Richterich, das als Tabellenneunter in die Partie geht. Eicherscheid gewann das Hinspiel deutlich mit 3:0 und stellt weiterhin die beste Offensive sowie Defensive der Liga. Für die Gastgeber geht es darum, nach dem klaren 4:0 gegen Erkelenz den positiven Trend zu bestätigen. Die Gäste können dagegen ohne Druck aufspielen und ihre dominante Saison weiter veredeln.

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr Rhenania Richterich Richterich Germania Eicherscheid Eicherscheid 15:00 PUSH

Kuckum ringt weiter um Punkte

Der FC Roetgen empfängt Schlusslicht Niersquelle Kuckum und geht als Tabellenachter favorisiert in die Partie. Das Hinspiel gewann Roetgen deutlich mit 5:0, zuletzt holte die Mannschaft zudem ein 3:3 beim Kohlscheider BC. Kuckum wartet dagegen weiter auf den vierten Saisonsieg und kassierte bereits 79 Gegentreffer. Kuckum ist bereits mit einer Differenz von aktuell 12 Punkten abgeschlagen Letzter bei nur noch zwei verbleibenden Saisonspielen.

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr FC Roetgen Roetgen Niersquelle Kuckum Kuckum 15:00 live PUSH

SC Erkelenz empfängt SG Stolberg Der SC Erkelenz empfängt die SG Stolberg zu einem direkten Duell im unteren Drittel der Tabelle. Erkelenz liegt mit 29 Punkten nur zwei Zähler vor Stolberg und könnte sich mit einem Sieg etwas Luft verschaffen. Das Hinspiel endete 2:2, beide Mannschaften präsentierten sich zuletzt wechselhaft. Während Erkelenz nach dem Überraschungssieg gegen Eicherscheid wieder verlor, reist Stolberg mit Rückenwind aus dem 4:1-Erfolg in Hilfarth an.