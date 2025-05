Meisterfeier auf dem Kunstrasenplatz 1. FC Saarbrücken : Zweite will auch die letzten Spiele erfolgreich gestalten

Auch wenn es am Sonntag (17 Uhr, Kunstrasenplatz am FC Sportfeld, Camphauser Str.) viele Gründe zum Feiern geben würde, will die Zweite des 1. FC Saarbrückendennoxh nicht on ihrem Siegesqillwn naclassen. Auch gegen die SG Wadrill-Sitzerath will das Team von Trainer Sammer Mozain gewinnen. "Sie haben eine tolle Hinrunde gespielt, jetzt haben sie etwas nachgelassen, aber gegen uns werden sie sicher wieder hoch motiviert sein, da bin ich mir sicher. Wir haben aber ganz normal weiter trainiert, wollen uns nichts nachsagen lassen und auch die restlichen drei Spiele erfolgreich gestalten", sagte der Traibee am Freitag. Einzig Gibriel Darkaoui kann nicht mitwirken, aber falls es eine Ehrung gibt, wollen natürlich alle dabei sein. Die Gäste sind Fünfter, könnten den nur zwei Punkte besseren FV Siersburg aber noch in den letzten drei Saisonspielen überholen.