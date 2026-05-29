Meisterentscheidung vertagt? Stecker im Mittelrheinliga-Experten-Tipp

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Mit inzwischen knapp 230 absolvierten Mittelrheinligaspielen im Gepäck verkörpert der verlässliche Linksfuß pure Routine und Konstanz auf dem Platz. Vor dem mit Spannung erwarteten vorletzten Spieltag der Saison 2025/26 teilt der Frechener seine Expertise mit uns und gibt seine Tipps für den Showdown ab.

Es gibt vermutlich kaum jemanden, der die Mittelrheinliga so präzise einschätzen kann wie er: Tobias Stecker ist ein Experte des Fußball-Oberhauses am Mittelrhein. Seit seinem Wechsel in den Seniorenbereich spielt der heute 29-Jährige ununterbrochen in der fünfthöchsten Spielklasse. Seine fußballerische Ausbildung genoss der Defensivspezialist im Nachwuchs von Alemannia Aachen, bevor ihn seine sportliche Reise über den FC Bergheim, Viktoria Arnoldsweiler und den FC Hürth im Jahr 2019 schließlich zur SpVg Frechen 20 führte.

FC Wegberg-Beeck - SV Bergisch Gladbach 09 Wegberg spielt vor allem zu Hause eine starke Rückrunde und macht das Aufstiegsrennen nochmal kurzzeitig spannend. Hoffentlich ohne Scorer von Klee & Arndt, damit mein sehr guter Freund Pat Top-Scorer bleibt. ⚽ mein Tipp: 2:1

SpVg Porz - SpVg Frechen 20

Wir wollen unbedingt noch zweimal gewinnen und mindestens Siebter bleiben. Gegen Porz sind es immer Spiele mit offenem Visier, die hoffentlich allen viel Spaß machen. So oder so freue ich mich schon auf Jonnys Interview im Nachgang - guter Typ!

⚽ mein Tipp: kein Tipp

SC Fortuna Köln II - Sportfreunde Düren

Beide haben keinen guten Lauf. Fortuna wird die Punkte jedoch zuhause behalten. Mein alter Weggefährte Reisgies verabschiedet sich aber als Torwart und mit einem Traumfreistoß in den Knick aus der Liga. 😉

⚽ mein Tipp: 3:1

FC Teutonia Weiden - SSV Merten

Wäre Vichttal noch aufgestiegen, hätte ich meinen belgischen Netzbetreiber endlich kündigen können. Weiden hält lange defensiv gut dagegen, bricht am Ende aber gegen Mertens brutale Offensive zusammen.

⚽ mein Tipp: 1:4

Siegburger SV 04 - FC Hennef 05

Hennef spielt eine bockstarke Rückrunde und bleibt verdient in der Klasse. Die Jungs von Alex erkämpfen sich allerdings mit einem Last-Minute-Rabonator von Mahessa den Sieg und behalten etwas Resthoffnung im Aufstiegsrennen. Einige Siegburger werden nach dem Derbysieg im Heising gesichtet.

⚽ mein Tipp: 3:2

SSV Bornheim - VfL Vichttal

Für beide geht es um nichts mehr und es wird zu einem torreichen und unterhaltsamen Sommerkick. Dreimal jeweils Molongua & Rother per Powerkopfball aus der eigenen Hälfte.

⚽ mein Tipp: 3:3

SV Eintracht Hohkeppel - 1. FC Düren

In Hohkeppel taut endlich langsam der Schnee und Dürens Bus wird korrekt eingewiesen. Philipp Simon beendet seine Spielerkarriere mit einem Doppelpack.

⚽ mein Tipp: 1:2