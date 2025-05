Meisterehrung bei Grimma-Heimspiel: FCM-Reserve im kostenlosen Stream

Das Meisterstück ist perfekt! In der vergangenen Woche hat die U23 des 1. FC Magdeburg den Titelgewinn in der Oberliga Süd und den erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga Nordost eingetütet. Am Sonntag nun werden die Blau-Weißen dafür geehrt. Im Heimspiel gegen den FC Grimma bekommen sie die Trophäe überreicht. Mit dem kostenlosen Livestream auf volksstimme.de können Interessierte auch aus der Ferne live dabei sein.