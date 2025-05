Meisterehrung als Gast der SV Elversberg

Als Südwest-Meister fahren die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken am Samstag zur SV Elversberg. Vor dem Ligaspiel, das auf dem Kunstrasenplatz im Quierschieder Gemeindeteil Göttelborn (Zum Schacht) ausgetragen wird, wird das Malstatter Team mit einer Meisterschale und einem Wimpel geehrt. "Das ist natürlich schon was Besonderes, dass wir die Auszeichnung als Champion beim Gastspiel in Göttelborn bekommen. Da wollen alle dabei sein und es wollen auch alle spielen. Nur unsere Langzeitverletzte Lea Becker wird fehlen, Laura La Carrubba hatte eine Zerrung, da müssen wir sehen, ob es geht. Aber zum Feiern sind alle dabei", sagte Trainer Tobias Geimm am Freitag.