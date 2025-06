Meisterbrief: Wie der Türkische SV in der Verbandsliga bestehen will

Wie kommen so viele Tore zustande? „Einer davon hat mit seiner Qualität immer herausgeragt“, beantwortet Caliskan, dessen Team gleich fünf Spieler in den eigenen Reihen hatte, die über zehnmal getroffen haben. Allen voran Gruppenliga-Torschützenkönig Daniel Rudi, der gleich 35 Mal knipste, dazu 17 weitere Treffer auflegte. Auf links Kapitän Mohammed Tahiri, der am Ende 45 Torbeteiligungen verbuchen konnten. Auf der Zehnerposition zog Ilias Amallah, der vor der Saison von der SG Germania gekommen war, die Strippen, steuerte am Ende 24 Tore und 20 Vorlagen bei. Und - um die Angriffsmaschinerie zu komplettieren – Pierre Massfeller, der sich jedoch in Richtung SV Erbenheim verändern wird, mit 20 Saisontoren. Auch beachtlich wie Sulayman Jallow (12 Saisontore), der zumeist nur von der Bank kam, immer dann zündete, wenn er gebraucht wurde.

Letzte Niederlage am 6. Oktober 2024

Die letzte Niederlage musste der TSV am 6. Oktober vergangenen Jahres gegen die SG Hoechst (2:3) hinnehmen, danach gewann die Caliskan-Elf alles. Besonders im Kopf geblieben ist dem Coach der 4:3-Auswärtssieg bei TuRa Niederhöchstadt zu Beginn der anschließenden Mega-Serie. Genauso wie das deutliche 4:0 im Rückspiel gegen den direkten Konkurrenten VfR Limburg – das Hinspiel verlor der Türkische SV noch 3:7. „Ich wusste, dass Limburg nicht mehr verlieren wird. Die letzten Spiele immer zittern zu müssen, war schon hart“, blickt Caliskan auf den Saisonendspurt zurück, in dem sich seine Mannschaft kein Fehltritt erlauben durfte. Sonst wäre Limburg vorbeigezogen. Schließlich machte der TSV beim finalen 8:1 in Hochheim vor 200 mitgereisten Fans alles klar.

Acht Neuzugänge sollen Mannschaft in der Breite verstärken

Spielt nun nach zehn Jahren Abstinenz in der kommenden Saison wieder in der Verbandsliga. Und verstärkte sich kürzlich erst mit acht vielversprechenden Neuzugängen. Alim Göcek (Germania Okriftel) kommt mit der Empfehlung von 13 Saisontoren, Emirkan Dorul (SV Erbenheim) hat bereits in Biebrich Verbandsliga gespielt. Malik Devici und Youssef Chourak (beide Biebrich 02) sollen die Abwehr verstärken, Abdul Jalloh und Dawda Martin Njie kommen beide von Dersim Rüsselsheim. Youness Boutouil (SKG 23) soll künftig auf den Außen wirbeln. Mit Kevin Wieszolek (SG Walluf) schließt sich zudem ein weiterer Torhüter dem TSV an – wird sich mit Fabian Vollmer einen Zweikampf liefern. Nur noch Daniel Massfeller (zum SV Erbenheim) und Ersatzkeeper Gabriel Deniz (SKC Munzur) werden nach aktuellem Stand den Verein verlassen. „Wir haben viel auf die Jungen gesetzt“, skizziert Caliskan den Plan, den Kader etwas zu verjüngen und freut sich auf eine Mannschaft, die er auch in der Breite gut aufgestellt sieht: „Ich denke mal, dass es passen wird.“ Dazu eine Platzierung im „oberen Mittelfeld“ anpeilt, ohne dabei mit dem Abstieg etwas zu tun zu haben.

Klar ist: Der Türkische SV spielte eine Saison der Superlative, gewann neben dem Gruppenliga-Titel ebenfalls im Januar das Wiesbadener Hallen-Schiedsrichterturnier. „Die Jungs machen einfach Spaß“, streicht Caliskan die mannschaftliche Geschlossenheit trotz einiger „Egos“ heraus. Da habe man sich zu Saisonbeginn mit den tragenden Säulen der Mannschaft wie Tahiri, Marzouki oder Amallah in Form von Einzelgesprächen zusammengesetzt – mit dem Wissen die Kräfte bündeln zu müssen. Sodass jeder mit seiner individuellen Qualität zum gemeinschaftlichen Erfolg beitragen konnte.

Der Meisterkader des Türkischen SV: