"Meister zu werden ist ganz besonders. Sogar das Double ist gelungen"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen.

Der TuS Ergenzingen hat eine überragende Saison in der Bezirksliga Nordschwarzwald mit dem Meistertitel und dem Gewinn des Bezirkspokals gekrönt. Nach dem Aufstieg in die Landesliga steht nun ein personeller Umbruch an – auch Trainer Michael Sattler verabschiedet sich nach vier erfolgreichen Jahren.

Ausgelassene Feier nach dem Double