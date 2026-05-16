Meister zu Gast: Türkspor will starken Schlusspunkt setzen

Trainer Patrick Matysik blickt mit Vorfreude auf das Duell: „Wir freuen uns auf einen gelungenen Saisonabschluss und darauf, den Meister bei uns begrüßen zu dürfen.“ Gleichzeitig richtet er anerkennende Worte an den Gegner: „An dieser Stelle großen Respekt nach Lübeck für eine starke Saison.“

Der jüngste 2:1-Auswärtssieg beim TSV Pansdorf hat Türkspor vor dem letzten Spieltag eine gute Ausgangslage verschafft. Mit nun 40 Punkten ist der Klassenverbleib gesichert, gleichzeitig besteht noch die Möglichkeit, sich tabellarisch weiter zu verbessern.

Doch Bad Oldesloe will sich zum Saisonende keineswegs kampflos ergeben. „Am Sonntag wollen wir uns allerdings nicht nur auf Gratulationen beschränken, sondern im besten Fall selbst noch den einen oder anderen Tabellenplatz gutmachen“, betont Matysik.

Mit SC Rapid Lübeck wartet die konstanteste Mannschaft der Liga. Die Lübecker machten die Meisterschaft zuletzt mit einem souveränen 2:0 gegen SSC Hagen Ahrensburg perfekt. Besonders Tino Arp, der beide Treffer erzielte, unterstrich dabei noch einmal die Offensivqualität des Tabellenführers.

Das Hinspiel gewann Rapid klar mit 3:0. Dennoch dürfte Türkspor mit Selbstvertrauen in die Partie gehen. Nach schwierigen Wochen hat sich die Mannschaft stabilisiert und zuletzt in Pansdorf Moral bewiesen: Nach frühem Rückstand drehte Bad Oldesloe die Partie durch Treffer von Kamel Ejleh und Arda Kati noch zu einem Auswärtssieg.

Für beide Teams bietet das Saisonfinale damit noch einmal einen passenden Rahmen: hier der Meister, dort ein Gastgeber, der sich nach einer wechselhaften Spielzeit mit einem positiven Auftritt verabschieden möchte.