 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Meister zu Gast: Türkspor will starken Schlusspunkt setzen

Bad Oldesloe empfängt Rapid Lübeck zum Saisonfinale – Gastgeber schielen noch auf bessere Platzierung

von ck · Heute, 07:07 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jennifer und Jessika Caro

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LL Holstein
Rapid Lübeck
Tsp.Oldesloe

Zum Abschluss der Landesliga-Holstein-Saison wartet auf den SV Türkspor Bad Oldesloe noch einmal ein besonderes Spiel. Mit SC Rapid Lübeck reist der frischgebackene Meister an – und die Gastgeber wollen sich trotz aller Anerkennung keinesfalls nur als Gratulant präsentieren.

Der jüngste 2:1-Auswärtssieg beim TSV Pansdorf hat Türkspor vor dem letzten Spieltag eine gute Ausgangslage verschafft. Mit nun 40 Punkten ist der Klassenverbleib gesichert, gleichzeitig besteht noch die Möglichkeit, sich tabellarisch weiter zu verbessern.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Türkspor Bad Oldesloe
SV Türkspor Bad OldesloeTsp.Oldesloe
SC Rapid Lübeck
SC Rapid LübeckRapid Lübeck
14:00

Trainer Patrick Matysik blickt mit Vorfreude auf das Duell: „Wir freuen uns auf einen gelungenen Saisonabschluss und darauf, den Meister bei uns begrüßen zu dürfen.“ Gleichzeitig richtet er anerkennende Worte an den Gegner: „An dieser Stelle großen Respekt nach Lübeck für eine starke Saison.“

Doch Bad Oldesloe will sich zum Saisonende keineswegs kampflos ergeben. „Am Sonntag wollen wir uns allerdings nicht nur auf Gratulationen beschränken, sondern im besten Fall selbst noch den einen oder anderen Tabellenplatz gutmachen“, betont Matysik.

Mit SC Rapid Lübeck wartet die konstanteste Mannschaft der Liga. Die Lübecker machten die Meisterschaft zuletzt mit einem souveränen 2:0 gegen SSC Hagen Ahrensburg perfekt. Besonders Tino Arp, der beide Treffer erzielte, unterstrich dabei noch einmal die Offensivqualität des Tabellenführers.

Das Hinspiel gewann Rapid klar mit 3:0. Dennoch dürfte Türkspor mit Selbstvertrauen in die Partie gehen. Nach schwierigen Wochen hat sich die Mannschaft stabilisiert und zuletzt in Pansdorf Moral bewiesen: Nach frühem Rückstand drehte Bad Oldesloe die Partie durch Treffer von Kamel Ejleh und Arda Kati noch zu einem Auswärtssieg.

Für beide Teams bietet das Saisonfinale damit noch einmal einen passenden Rahmen: hier der Meister, dort ein Gastgeber, der sich nach einer wechselhaften Spielzeit mit einem positiven Auftritt verabschieden möchte.