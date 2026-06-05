Meister zu Gast in Wendezelle: Spitzenspiel ohne Titelentscheidung

Während die Gäste den Aufstieg bereits perfekt gemacht haben, geht es für Wendezelle darum, eine herausragende Saison mit einem Erfolgserlebnis gegen den Meister abzuschließen. Die Mannschaft hat 19 ihrer bisherigen 27 Ligaspiele gewonnen und stellt mit 81 Treffern die zweitbeste Offensive der Liga.

Der letzte Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 hält noch einmal ein Duell der beiden besten Teams der Saison bereit. Der bereits als Meister feststehende Lehndorfer TSV reist mit 67 Punkten zum Tabellenzweiten TSV Wendezelle, der mit 62 Zählern ebenfalls eine starke Spielzeit gespielt hat.

Bereits das Hinspiel verdeutlichte die geringe Leistungsdifferenz zwischen beiden Mannschaften. Wendezelle führte nach einem Treffer von Gürth bis in die Nachspielzeit, ehe Höhl mit dem 1:1 in der 91. Minute noch für den Ausgleich sorgte.

Auch der Lehndorfer TSV hat seine Ausnahmestellung eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 100 erzielte Tore und lediglich vier Niederlagen dokumentieren die Konstanz des neuen Landesligisten.

Auch die jüngsten Ergebnisse sprechen für ein Duell auf hohem Niveau. Wendezelle reist mit einem 2:1-Erfolg beim MTV Hondelage an, während Lehndorf zuletzt den FC Heeseberg mit 2:0 bezwang.

Sascha Schaumburg, Co-Trainer des Lehndorfer TSV, blickt mit großer Zufriedenheit auf die vergangenen Monate zurück: „Wir sind natürlich sehr stolz auf unsere Jungs. Eine Saison mit Pokalsieg und Meisterschaft, gekrönt vom Aufstieg, ist das absolute Maximum. Mehr als unsere Erwartungen vor Saisonbeginn.“

Gelöste Stimmung beim Meister

Mit dem vorzeitig gesicherten Titel hat sich die Ausgangslage vor dem Saisonfinale deutlich verändert. „Deshalb ist die Anspannung jetzt logischerweise komplett abgefallen“, erklärt Schaumburg. „Das Endspiel gegen Wendezelle haben wir somit auch vermieden. Das wäre ein 50:50-Spiel gewesen.“

Gleichzeitig zollt der Lehndorfer Co-Trainer dem Gegner Respekt: „Wendezelle hätte den Aufstieg nicht weniger verdient, aber wir hatten den etwas längeren Atem und stehen völlig verdient ganz oben.“

Vor dem letzten Saisonspiel erwartet Schaumburg daher eine offene Partie: „Sonntag kann ich somit überhaupt gar nicht einschätzen. Aber es wird sicherlich ein gutes Fußballspiel für alle Außenstehenden.“

So steht am letzten Spieltag zwar keine Entscheidung mehr aus, doch die Begegnung verspricht dennoch hohe Qualität. Schließlich treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die die Liga über weite Strecken geprägt haben und die Plätze eins und zwei der Tabelle bereits sicher innehaben.