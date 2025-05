Meister! Wolfenbüttel krönt "sensationelle Saison"

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

"Wir wollten unbedingt gewinnen und haben das direkt bestätigt mit Zielstrebigkeit aufs Tor." so MTV-Coach Deniz Dogan. Bereits zur Pause stand es demnach schon 5:0 für den Tabellenführer. Salzgitter wehrte sich, war aber chancenlos. Nach dem 5:0 Bezirkspokal und dem 7:0 im Hinspiel, wollten es die Gäste also wieder wissen.

Im zweiten Durchgang kamen noch zwei weitere Treffer hinzu und das Ergebnis des Hinspiels wurde wiederholt. Beim Kantersieg trafen Niklas Kühle und Jonas Klöppelt doppelt. Für Wolfenbüttel war es der fünfte Sieg in Serie und die 100-Tore-Marke wurde geknackt. Für den Aufsteiger Salzgitter war es die siebte Niederlage in Serie, sodass die Konkurrenz uneinholbar davon geeilt ist. "Wir freuen uns die sensationelle Saison gekrönt zu haben." so Dogan.

Auch wir von FuPa gratulieren zur Meisterschaft und wünschen dem MTV in der Oberliga alles Gute.